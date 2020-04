Torsdag meldte 2365 personer sig ledige. Det var 152 færre end torsdagen før, men stadig mere end normalen.

De seneste uger har coronakrisen kastet flere tusinde danskere ud i ledighed.

Det var også tilfældet torsdag, hvor 2365 personer meldte sig ledige. Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Tallet er lavere end sidste torsdag, hvor 2517 personer meldte sig arbejdsløse.

Men det er stadig højere end de 877 personer, som gennemsnitligt meldte sig ledige samme dag i årene 2015-2019.

Beskæftigelsesministeriet bemærker, at det lavere gennemsnit kan skyldes, at den samme dag i tidligere år har ligget i weekenden.

Ifølge ministeriet er på grund af opsigelsesvarsler en sandsynlighed for, at udviklingen i antallet af tilmeldte ledige kan øges. Det skyldes, at personer, der blev opsagt i midten af marts, vil begynde at tilmelde sig nu og fremadrettet.

Indtil videre er der 42.315 personer, der har meldt sig ledige siden 9. marts. Det er fratrukket dem, der af en eller anden årsag har afmeldt sig som ledig.

Fordi der er flere, som har afmeldt sig som værende ledig, er der faktisk sket et fald i det samlede antal ledige herhjemme.

Torsdag var der således i alt 174.021 ledige. Det er 1825 færre end dagen før.

