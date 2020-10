Ligesom resten af luftfartsbranchen er SAS fortsat påvirket af coronakrisen, der betyder færre passagerer.

Coronakrisen har fulgt SAS ind i efteråret, hvor luftfartsselskabet fortsætter med at flyve med færre passagerer.

I september har SAS fløjet med cirka 600.000 passagerer. Det er et fald på 2,3 millioner passagerer i forhold til september sidste år.

Det oplyser det skandinaviske selskab i en pressemeddelelse.

Antallet af passagerer har været lavere for SAS og andre luftfartsselskaber i de seneste efterhånden mange måneder.

Det hænger sammen med coronavirusset, der har ført til rejserestriktioner, men som også kan have påvirket folks lyst til at rejse med fly.

- Siden marts, hvor næsten al trafik gik i stå, har vi langsomt været i gang med at genopbygge vores netværk, siger Rickard Gustafson, administrerende direktør i SAS, i meddelelsen.

I øjeblikket har SAS op mod 380 daglige flyvninger til 75 destinationer.

Blandt andet er selskabet igen begyndt at flyve til og fra Kina efter en pause på ni måneder.

Ifølge Rickard Gustafson er den overordnede efterspørgsel meget afhængig af de rejserestriktioner, som myndigheder rundt om i verden står bag.

- I september var der desværre flere lande, der blev klassificeret som "røde", og det gav alt andet lige et faldende antal passagerer i forhold til august, siger direktøren.

Han glæder sig imidlertid over, at efterspørgslen langsomt er blevet bedre hen over de seneste seks måneder. Det ses blandt andet ved, at passagertallet i september var cirka en halv million højere end i april.

- Når vi ser fremad, holder vi fortsat øje med markedsudviklingen og står klar til at lave yderligere justeringer, alt efter hvordan efterspørgslen udvikler sig, siger Rickard Gustafson.

Direktøren uddyber ikke, hvilke justeringer der kan blive tale om.

Tidligere har SAS på grund af coronakrisen været nødt til at fyre flere tusinde medarbejdere, heriblandt danske ansatte.

/ritzau/