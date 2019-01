Finanstilsynet har udarbejdet et idékatalog, der skal styrke arbejdet med at bekæmpe hvidvask af penge.

Et idékatalog med 23 initiativer. Det skal være med til fremover at forhindre skandaler med hvidvask af penge som den, der er blevet afsløret i Danske Bank.

Finanstilsynet, der hører under Erhvervsministeriet og har til opgave at holde tilsyn med finansielle virksomheder, har udarbejdet initiativerne, der er inddelt i fire hovedkategorier:

- Bedre og mere effektive forsvarslinjer i bankerne.

- Oplysningspligt og strafansvar samt bedre beskyttelse af whistleblowere.

- Hårdere konsekvenser, når bankledelsen svigter sit ansvar.

- Et hvidvasktilsyn i europæisk topklasse.

Finanstilsynet konkluderede i maj sidste år, at der var store mangler i Danske Banks eget forsvar mod hvidvask, og at banken ikke havde været god nok til at orientere Finanstilsynet.

Omkring 1500 milliarder kroner flød fra 2007 til 2015 gennem Danske Banks estiske filial uden nævneværdig kontrol.

Finanstilsynets direktør, Jesper Berg, siger på tilsynets hjemmeside, at sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial har været "dybt skadelig for befolkningens tillid til det finansielle system og for Danmarks internationale omdømme".

- Det er afgørende, at arbejdet med at rette op på dette fortsætter med øget styrke. Vi er nødt til at tage ved lære af dette forløb.

- Sammen med redegørelsen har vi derfor på erhvervsministerens (Rasmus Jarlov, red.) foranledning udarbejdet et idékatalog med 23 forslag, der alle kan bidrage til at styrke hvidvasktilsynet og Finanstilsynets arbejde generelt, siger Jesper Berg.

Det er erhvervsminister Rasmus Jarlov (K), der har bedt Finanstilsynet om at lave en redegørelse.

Det gjorde ministeren, efter at den omfattende sag om hvidvask i Danske Bank kom frem.

Rasmus Jarlov meddelte tidligere tirsdag på Facebook, at regeringen inden for kort tid vil fremsætte forslag, der skal sørge for at bekæmpe hvidvask.

/ritzau/