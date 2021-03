Danmark var i januar ramt af det største fald i beskæftigelsen siden april 2020 under første nedlukning.

Antallet af lønmodtagere faldt med 22.000 i januar, hvor Danmark var ramt af omfattende nedlukning.

Det viser tal fra Danmarks Statistik. Faldet svarer til et dyk på 0,8 procent i antallet af lønmodtagere, der nu lyder på 2,75 millioner.

Det er det største fald i beskæftigelsen siden april sidste år, hvor Danmark var midt i den første nedlukning under coronaudbruddet.

Det største fald var inden for hoteller og restauranter, hvor antallet af lønmodtagere faldt med 9000.

Branchen har været særligt hårdt ramt de seneste måneder, da restauranter ikke har måttet have gæster.

Hoteller må gerne holde åbent, men de er påvirket af, at der kun er ganske få udenlandske turister, og at virksomheder aflyser de fleste konferencer og messer.

Derudover er der forsvundet omkring 6000 stillinger inden for branchen "handel".

Tallene kan synes en smule forældede, da de seneste uger har budt på en gradvis genåbning af landet - herunder en genåbning af de fleste butikker i detailhandlen.

Hos Sydbank påpeger cheføkonom Søren Kristensen, at det danske arbejdsmarked har fået en skidt start på 2021.

Han vurderer dog, at en stor del af de tabte job vil blive genbesat i løbet af marts og de kommende måneder.

- Selv om beskæftigelsen tager et nyt stort dyk, så ændrer det ikke på billede af, at vi er blevet bedre til at leve med pandemien.

- Det skyldes mange onlineløsninger i erhvervslivet, som forbrugerne flittigt omfavner. Men det skyldes også, at mange af de lande vi handler med har friholdt industrien og byggeriet for restriktioner i denne omgang, siger han i en kommentar.

Han hæfter sig desuden ved, at antallet af beskæftigede er faldet markant mere, end ledigheden er steget.

Det kan ifølge Søren Kristensen dække over, at en del af dem, der har mistet jobbet, er timelønnede. For eksempel studerende, der arbejder som tjenere ved siden af deres studie.

Tallene fra Danmarks Statistik er korrigeret for sæsonudsving.

Det vil sige, at der er lavet en beregning af tallene, hvor man tager hensyn til, at der er forskel på, hvor travlt forskellige brancher har i løbet af året - og dermed hvor mange ansatte de har.

/ritzau/