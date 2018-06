Han er kun 21 år gammel og studerer på CBS, og nu kan Carl Johan Frederik Ahlefeldt-Laurvig-Lehn kalde sig for ejer af Hvidkilde Gods, der har en anslået værdi på 257 millioner kroner.

Det skriver Ejendomswatch.

»Vi handler nu, fordi jeg kan overskue det, og jeg kan se, at jeg har råd til det. Det er uendelig vigtigt for et gods at få lavet en overdragelse ordentligt. Nogle gange sker der jo det, at gammelfar bliver hængende – og pludselig kan han ikke agere fornuftigt,« siger greve Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn til Ejendomswatch.

DR omtalte i april overdragelsen. Her kom det frem, at greve Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehns ældste datter, Nicole, er meget utilfreds med sin faders beslutning.

'Det er korrekt, at min holdning er, at der i vores moderne samfund burde være ligestilling - altså lige ret for mænd og kvinder. Jeg mener også, at tronfølgeloven i kongehuset blev ændret i 2009, således at der er indført ligestilling,' skrev Nicole Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, der er 18 år ældre end sin halvlillebror, i en e-mail.

Hvidkilde Gods på Sydfun har fået ny ejer. Her ses godsets tidligere ejer Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, der har overdraget det til sin 21-årige søn. Foto: Bax Lindhardt Hvidkilde Gods på Sydfun har fået ny ejer. Her ses godsets tidligere ejer Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, der har overdraget det til sin 21-årige søn. Foto: Bax Lindhardt

Men hvorfor skulle det så lige være den 21-årige søn, som arver godset?

»Jeg ved, det er umoderne at sige, men det er en glæde at føre godset videre, som det står i det oprindelige patent - altså ældste søn subsidiært ældste datter, når nu Carl Johan er velegnet. Altså, det er klart, havde Carl Johan ikke været velegnet, så havde han ikke fået det,« sagde greven til DR.

Greven oplyser til boligsitet Boliga, at gaven kommer fra hans private formue, hvorfor den ikke vil medføre ændringer for godsets drift.

Familien Ahlefeldt-Laurvig-Lehn har ejet godset siden 1725. Ifølge Ejendomswatch arver den unge Carl Johan Frederik Ahlefeldt-Laurvig-Lehn 66 ejendomme. I dag kan man leje sig ind på flere af familiens områder.

Familiens overhoved overtog landbruget i 1973 fra sin far, og i 1995 overtog han resten, som han nu giver videre til sin søn.