Der var flere overnatninger på hoteller og færre på campingpladser i 2023. Samlet var antal uændret.

Udenlandske gæster strømmede til hovedstadens hoteller i 2023.

I løbet af året var der 5,7 millioner hotelovernatninger fra udenlandske gæster på hoteller i Region Hovedstaden. Det er 17 procent flere end året før.

Det viser tal fra Danmarks Statistik, som er blevet offentliggjort fredag morgen.

Samlet var der cirka 11,2 millioner overnatninger på hoteller i Region Hovedstaden, hvilket er cirka 1 million flere end i 2022.

I hele landet var der knap 19,2 hotelovernatninger i 2023.

Både det samlede antal hotelovernatninger og antallet i Region Hovedstaden er det højeste i statistikkens levetid. Den går tilbage til 1992.

Det samlede antal overnatninger på alt fra hoteller og feriecentre til campingpladser og lystbådehavne i 2023 løber op i 64,1 million. Det er omtrent samme niveau som året før.

Det er særligt hotelovernatninger, der trækker op, mens overnatninger på campingpladser og i lystbådehavne trækker ned.

På campingpladser i hele landet var der et samlet fald i antallet af overnatninger på fire procent. I lystbådehavne var de tilsvarende fald på fem procent.

Langt de fleste af alle overnatninger på campingpladser bliver foretaget vest for Storebælt, skriver Danmarks Statistik. Campingpladser øst for Storebælt står for 22 procent af de samlede overnatninger.

Også antallet af overnatninger i danske feriehuse faldt en smule. I 2023 var der 22,9 millioner overnatninger, hvilket er en nedgang på en procent.

Her er overnatninger fra tyske gæster steget med en procent, mens danske overnatninger er faldet 7 procent fra 2022.

/ritzau/