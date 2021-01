Der var sidste år 9,1 million gæster i de fire største lufthavne, viser trafiktal. Det er fald på 74 procent.

2020 var et elendigt år for de danske lufthavne og flyselskaber, og antallet af passagerer har ikke været lavere i et halvt århundrede.

Antallet af passagerer i de fire største lufthavne var i 2020 på 9,1 million. Det er 74 procent færre end i 2019.

Det viser tal fra de fire lufthavne i København, Billund, Aarhus og Aalborg.

Faldet svarer til, at lufthavnene har mistet tre ud af fire passagerer.

For Københavns Lufthavn skal man 50 år tilbage for at finde et lavere antal passagerer, fortæller kommerciel direktør Peter Krogsgaard.

- Det er det værste år, vi har haft siden 1970.

- Det var det utænkelige, der skete. Vi havde lagt op til endnu et rekordår, men så forsvandt det hele under vores fødder. Det har været et år med utallige rystelser, så vi er glade for, at 2020 er overstået, siger han.

De fire lufthavne har gennem året måtte skære betydeligt i staben af ansatte for at tilpasse sig til en situation, hvor der er langt færre fly og rejsende end normalt.

Peter Krogsgaard håber, at 2021 vil blive et vendepunkt, i takt med at en større del af befolkningen i Danmark og udlandet bliver vaccineret.

- Vi forventer, at vi vil se en stille opstigning fra april og maj, mens vi fra sommerferien vil se, at rigtig mange gerne vil ud og rejse. Vi forventer, at der vil være masser af rejsemuligheder til sommer, siger han.

Det ser også ud til, at mange har opsparet rejselyst.

Sundhedsstyrelsen meldte fredag ud, at alle voksne danskere kan være vaccineret 27. juni.

Hos hjemmesiden Momondo, hvor man kan sammenligne priser på flybilletter, er søgninger på ferier efter 27. juni steget med 60 procent sammenlignet med dagene inden udmeldingen fra Sundhedsstyrelsen.

Hos rejseselskabet TUI blev der fredag solgt 129 procent flere rejser end dagen før.

/ritzau/