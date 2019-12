Topskattelettelser og stigende fradrag for folk i arbejde giver de fleste flere penge på kontoen i 2020.

Når kalenderen skifter til 2020, træder en række mindre skattelettelser i kraft, som for mange vil betyde lidt flere penge på kontoen, når lønnen ruller ind.

Det skyldes, at en række fradrag stiger, og at grænsen for topskat får et nøk op.

Det gælder beskæftigelses-, job- og personfradrag samt fradrag på indbetalinger til pension.

Privatøkonom Brian Friis Helmer fra Arbejdernes Landsbank har regnet på tallene, og hvis man for eksempel tjener 400.000 kroner om året og har over 15 år til pension, vil skattelettelserne samlet give 1150 kroner ekstra om året.

Det vil være en anelse højere, hvis pensionen er tættere på.

Grænsen for, hvornår man skal betale topskat, stiger næste år til 531.000 kroner fra 513.400 kroner.

Hvis man tjener over den nye grænse, vil den samlede skattelettelse i 2020 blive på omtrent 4000 kroner.

- Med den helt brede pensel så vil rigtig mange opleve at få flere penge ind på kontoen næste år, siger Brian Friis Helmer.

Der er en række kommuner, der ved årsskiftet sætter kommuneskatten op, og hvis man bor i en af disse, kan det spise en del af skattelettelsen, som man ellers ville have fået.

De otte kommuner, der sætter skatten op, er Kolding, Rudersdal, Greve, Esbjerg, Holstebro, Randers, Hjørring og Odense.

Brian Friis Helmer anbefaler, at man inden længe får kigget sin forskudsopgørelse igennem for at få gavn skattelettelsen.

Det gælder især de tusindvis af boligejere, der gennem 2019 har lagt lån til en lavere rente, der derfor vil få et lavere rentefradrag næste år.

- Hvis man ikke ændrer sin opgørelse hos Skat, så får man et for højt fradrag og vil derfor skulle betale penge tilbage på et senere tidspunkt, og så bliver det i stedet et skattesmæk, man får, siger Brian Friis Helmer.

Det mest afgørende for, hvor mange penge der i sidste ende havner på kontoen, er dog størrelsen på lønnen, og her er der generelt set lagt op til lønstigninger i 2020.

Samtidig ser inflationen - takten for hvor meget priserne stiger - fortsat ud til at være lav.

Brian Friis Helmer forventer, at lønstigninger vil være på omtrent 2,5 procent næste år, mens inflationen vil være 1,3 procent.

- Så ud over at man får en skattelettelse, så vil man opleve, at pengene rækker lidt længere nede i supermarkedet, fordi varerne ikke stiger så meget i pris, og lønudbetalingen stiger mere end det, siger Brian Friis Helmer.

/ritzau/