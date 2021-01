Danmark havde 34 procent færre konkurser i 2020 end i 2019. Men forårets betalingsopkrævning kan vælte læsset.

Kigger man på konkurser og antallet af nystiftede danske virksomheder, ligner 2020 på ingen måde et kriseår.

Året bød på 5585 konkurser. Det er et fald på 34 procent fra 2019, som ellers var et år med højkonjunktur modsat sidste år.

Det viser tal fra analysevirksomheden Experian.

Salgsdirektør hos Experian Bo Rasmussen peger først og fremmest på regeringens hjælpepakker, som grunden til, at flere virksomheder ikke drejede nøglen om sidste år.

- Ud over hjælpepakker har der også være tiltag som udskydelse af skat og moms. Det har også være med til at hjælpe virksomhederne i en rigtig svær tid, siger han.

Den udskudte skat fra efteråret skal betales tilbage i løbet af foråret i 2021.

Her vurderer Bo Rasmussen, at nogle virksomheder kan få svært ved at betale den udskudte skat.

- Man kan frygte, at de penge, der burde være lagt til side, ikke er blevet det.

- Det kan være, fordi man har haft svært ved at få det hele til at løbe rundt. Hvis man ikke har de penge, der skal falde, så må man jo dreje nøglen om, siger han.

Her er det specielt de små og mellemstore virksomheder, der kan være udsatte, vurderer Bo Rasmussen.

Det var i 2020 overnatning- og restaurationsbranchen, der havde flest konkursbegæringer set i forhold til antallet af aktive virksomheder i branchen.

21,7 virksomheder gik konkurs for hver 1000 aktive virksomhed i overnatning- og restaurationsbranchen.

Hvor konkurserne faldt, så steg iværksætteriet sidste år. I hvert fald i sidste del af året.

Her så man for eksempel 8452 nye virksomheder i fjerde kvartal - svarende til en stigning på 25 procent sammenlignet med samme periode i 2019.

Det er ifølge Bo Rasmussen ikke et usædvanligt fænomen under en lavkonjunktur.

- Det er normalt, at man ser nye virksomheder blomstre op på baggrund af en krise.

- Oftest ser man faktisk, at virksomhederne, der startet op, er meget bæredygtige og er med til at skabe en ny dynamik i erhvervslivet, siger Bo Rasmussen.

/ritzau/