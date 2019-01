Prisen for en kvadratmeter er steget, men der er til gengæld flere boliger at vælge mellem, hvis man vil købe.

2019 starter med flere boliger - både huse og ejerlejligheder - til salg i Danmark end sidste år. Det viser tal fra Finans Danmark.

Selv om konkurrencen om boligkøbernes opmærksomhed er steget, følger priserne med op.

Ifølge vicedirektør i Finans Danmark Ane Arnth Jensen skyldes det, at priserne i øjeblikket i højere grad hænger sammen med sælgers humør end købers.

- Det tyder på optimisme hos hussælgerne, og et typisk hus på 140 kvadratmeter udbydes nu til salg til en pris, der er omkring 72.000 kroner højere end for et år siden, siger hun.

Selv om der samlet set er flere boliger til salg, er der dog regionale forskelle.

Leder man eksempelvis efter et hus på Fyn eller i Syd- eller Vestjylland, er der i 2019 længere mellem til salg-skiltene end sidste år.

Det er dog en landsdækkende tendens, at prisen for en kvadratmeter er steget.

Leder man efter en ejerlejlighed, er der også en fjerdedel mere at kigge på. Det er særligt drevet af en stigende lyst til at sælge i Københavnsområdet.

Om det er de mange konkurrerende købsmuligheder, der holder priserne mere i ro, fortæller tallene ikke noget om. Men prisen på ejerlejligheder målt per kvadratmeter stiger i København og på Frederiksberg mindre end i resten af landet.

Det samme gør sig gældende i Aarhus, mens prisen på en ejerlejlighed i Aalborg er direkte faldende.

Samtidig er der ifølge Ane Arnth Jensen gode nyheder fra boligmarkedet uden for de store byer.

- Det er værd at bemærke, at der nu er færre huse til salg i landsdele, hvor boligmarkedet har haft sværere ved at komme op i gear efter krisen, siger hun.

- Det peger på, at husmarkedet er i god gænge over hele landet også uden for de større byer.

/ritzau/