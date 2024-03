20.000 høns med fugleinfluenza skal aflives, og det samlede antal syge dyr i 2024 overgår allerede 2023.

En besætning med 20.000 høns i Have Borup syd for Holbæk er ramt af fugleinfluenza og skal aflives.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Styrelsen går fredag i gang med at aflive dyrene i samarbejde med blandt andre Beredskabsstyrelsen.

Der har vinteren igennem været en række udbrud af fugleinfluenza, der har ramt danske besætninger.

Flere kalkunfarme på Sjælland har blandt andre været ramt.

Når aflivningen af de 20.000 høns formentlig er afsluttet lørdag, har Fødevarestyrelsen aflivet tæt ved 200.000 høns og kalkuner siden årsskiftet.

Det er flere end det samlede antal aflivede dyr i 2023, oplyser styrelsen.

Til sammenligning aflivede Fødevarestyrelsen sidste år 137.000 syge fugle og fjerkræ.

Fødevarestyrelsen hævede i december sidste år trusselsniveauet for smitte med fugleinfluenza fra vilde fugle til høj.

Der blev samtidig indført regler om, at tamfugle skal lukkes inde eller overdækkes. Formålet er at undgå smitte fra vilde fugle.

Indhegninger, der er 40 kvadratmeter eller mindre, er dog undtaget fra kravet om overdækning. Dyrene skal dog være indhegnet.

På grund af det forhøjede trusselsniveau har Fødevarestyrelsen forbudt udstillinger, stævner, dyrskuer og lignende begivenheder med fugle og fjerkræ i hele landet.

Som følge af det aktuelle udbrud ved Have Borup opretter Fødevarestyrelsen en beskyttelseszone omkring den smittede besætning.

Her skal fjerkræ- og fugleejere blandt andet registrere deres fugle.

Når der konstateres fugleinfluenza, kan det også påvirke handlen med udlandet.

Uden for restriktionszonen kan handel med æg, fjerkræ og fjerkrækød med de øvrige lande i EU fortsætte som hidtil.

Men lande uden for EU kan vælge helt at lukke for deres import af æg, fjerkræ og fjerkrækød.

