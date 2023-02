Lyt til artiklen

De står for en stor del af verdens bestanddel af flyvemaskiner.

Men det er ikke lutter lagkage for flygiganten Boeing, som snart skal svinge sparekniven.

Det skriver BBC.

Flyproducenten Boeing planlægger nemlig at skære omkring 2.000 job inden for økonomi og menneskelige ressourcer i år, da den fokuserer på teknik og fremstilling.

Tiltaget kommer, efterhånden som virksomheden bruger flere af sine ressourcer på 'produkter, tjenester og teknologiudvikling'.

I løbet af 2022 endte man med at ansætte 15.000 nye medarbejdere og man har i 2023 en målsætning på at tilføje 10.000 flere til folden.

Boeing har stået over for en række problemer i de seneste år, herunder grundstødningen af ​​sin flytype 737 Max efter to dødsulykker.

»Vi har og vil fortsætte med at kommunikere gennemsigtigt med vores teams om, at vi forventer lavere bemanding inden for nogle virksomhedsstøttefunktioner,« sagde virksomheden til BBC.

»Som altid vil vi støtte berørte holdkammerater og yde assistance og ressourcer til at støtte deres overgang,« tilføjes det.

Boeing sagde dog også, at det vil fortsætte med at øge sit antal ansatte »med fokus på teknik og fremstilling.«