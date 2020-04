Mange virksomheder er interesseret i at få staten til at dække hjemsendte medarbejderes lønudgifter.

Der er rift om at få del i den lønkompensation, som virksomheder kan få for at sende ansatte hjem med fuld løn.

Indtil videre har 20.000 virksomheder benyttet sig af muligheden og ansøgt om at få lønkompensation. Det oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Lønkompensationsordningen blev indgået i et samarbejde mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter for at hjælpe virksomhederne under coronakrisen.

Med ordningen kan virksomheder sende ansatte hjem med fuld løn, hvor staten går ind og dækker op til 30.000 kroner af lønnen hver måned.

Hensigten med ordningen er, at arbejdsgiverne får hjælp til at beholde ansatte på lønningslisten frem for at skulle til at fyre dem.

Erhvervsministeriet har tidligere meldt ud, at det forventer, at omkring 50.000 virksomheder vil gøre brug af ordningen om lønkompensation.

Ordningen løber fra 9. marts til 8. juni.

/ritzau/