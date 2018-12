Hvor mange gymnasieelevers fritid står på fest og farver, har 19-årige Mads Eberhardt opbygget sin helt egen virksomhed. Nu har han solgt den til Danmarks største virksomhed på området.

Hjemme på teenageværelset i Odense har Mads Eberhardt startet og drevet bitcoinbørsen BetterCoins, som på lidt over et år har omsat for omkring 15 millioner kroner - og givet overskud.

Det fik Coinify, som er Danmarks største kryptovalutavirksomhed med en omsætning i milliardklassen, til at få øjnene op for BetterCoins.

Nu har Coinify købt BetterCoins af Mads Eberhardt. Det skriver Finans.

Parterne ønsker at ikke oplyse, hvor meget gymnasieeleven fik for sin virksomhed.

Konceptet bag BetterCoins er, at Mads Eberhardt købte og solgte kryptovalutaen bitcoin mod kommission.

Chefen for Coinifys handelsplatform, Mikael Breinholst, udtrykker overfor Finans, at han er dybt imponeret over Mads Eberhardts præstation med BetterCoins.

I perioder har Mads Eberhardt lagt så mange timer i bitcoinbørsen, at han reelt arbejdede fuld tid ved siden af sine studier på Tietgen Handelsgymnasium i Odense.

Nu vil han fokusere på at få studenterhuen på hovedet om et halvt års tid.

Derefter er han klar på nye eventyr.

»På et eller andet tidspunkt skal jeg nok stifte virksomhed igen. Men nu handler det om at gøre skolen færdig, og derefter tager jeg nok til udlandet for at arbejde,« siger Mads Eberhardt til Finans.

Han har dog takket ja til at hjælpe Coinify med at integrere de to bitcoinbørser de første par måneder efter salget.