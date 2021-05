Tryg har gennemført den største kapitalforhøjelse nogensinde i Danmark i forbindelse med stor handel.

Tryg er kommet et skridt nærmere at blive Skandinaviens største forsikringsselskab.

Det står klart, efter at 16 myndigheder i 11 forskellige lande har godkendt Trygs opkøb af det britiske forsikringsselskab RSA Insurance Group.

Handlen vil betyde, at svenske Trygg-Hansa og norske Codan bliver en del af Tryg-koncernen.

Godkendelserne betyder, at handlen nu kun mangler at få grønt lys fra en britiske domstol, før den er en realitet. Det oplyser Tryg i en pressemeddelelse torsdag.

- Det giver næsten sig selv, at det har været en omfattende juridisk proces med 11 lande, der har været involveret i at skulle godkende vores handel.

- Men jeg er positivt overrasket over, hvor smidig og topprofessionel den proces har kørt, og at vi allerede er nået hertil. Det føles rigtig godt at være nået hertil, siger Morten Hübbe, administrerende direktør i Tryg, i meddelelsen.

Det er eksempelvis finanstilsyn og konkurrencemyndigheder i de forskellige lande, der har skullet nikke ja til handlen.

Tryg gennemfører opkøbet sammen med det canadiske selskab Intact i en handel til over 60 milliarder kroner.

Tryg bliver det største forsikringsselskab i Skandinavien med 5,3 millioner kunder og 6000 ansatte, når handlen går endeligt igennem.

Selskabet skal betale 37 milliarder kroner i handlen. I den forbindelse har Tryg gennemført den største kapitalforhøjelse - salg af aktier - nogensinde i Danmark.

Handlen er først endeligt gennemført, når en britisk domstol i London har godkendt den. Den proces ventes ifølge Tryg at tage cirka tre uger.

- Alt tyder nu på, at vi meget snart kan byde svenske Trygg-Hansa og norske Codans i alt 1500 medarbejdere velkommen i Tryg-koncernen.

- Det glæder vi os ekstremt meget til, siger Morten Hübbe.

Tryg har skullet indhente i alt 16 godkendelser fra myndigheder i 11 lande. De 11 lande er Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Canada, Brasilien, Bahrain, Irland, Luxembourg, Isle of Man og Guernsey.

Isle of Man er en ø i Det Irske Hav. Guernsey er en ø i den engelske kanal.

/ritzau/