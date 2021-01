Om ikke så forfærdelig lang tid mister op mod 15.000 danskere deres internet- og tv-signal. Eniig, som udbyder internet igennem Waoo, slukker og lukker nemlig for signalet i udgangen af januar.

Eniig fusionerer sig nemlig med Syd Energi fra Esbjerg, som tilsammen kommer til at hedde Norlys.

En del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens aftale var, at Eniig-kunderne selv skal ud og vælge deres fremtidige tv- og internetsignal.

Aftalen betyder derfor, at 110.000 Eniig-kunder, primært bosiddende i Midt- og Nordjylland, ville blive berørt, det skriver TV Midtvest.

Det er noget, vi er rigtigt kede af, og det beklager vi virkelig Sune Nabe Frederiksen

»Det er en ganske alvorlig situation – ikke mindst i denne tid, hvor mange arbejder hjemmefra og har børn i hjemmeskole«, det skriver Sune Nabe Frederiksen, som er administrerende direktør i Norlys Digital, i en pressemeddelelse

Mange af de 110.000 danskere har dog fundet et alternativ.

»Så vidt vi kan se i Norlys Digital, ser det lige nu ud til, at der står 10-15.000 Eniig-kunder, som mister forbindelse natten til den 1. februar«, skriver den administrerende direktør.

Norlys er dog på sagen for at hjælpe de resterende 15.000 kunder. Der er nemlig blevet ansat 150 ekstra mand hos Norlys, som kan hjælpe de mennesker, der står til at miste forbindelsen.

»Uanset, hvordan vi vender og drejer det, så vil vi aldrig kunne hjælpe 15.000 kunder den samme morgen (mandag den 1. februar red.)«, skriver Sune Nabe Frederiksen.

Og det har også været nødvendigt, for der er nogle kunder, der har haft problemer med at komme igennem til kundeservice hos Eniig.

»Det er noget, vi er rigtigt kede af, og det beklager vi virkelig, for det ligger os utroligt meget på sinde at være der for kunderne«, fortalte Sune Nabe Frederiksen den 12. januar til B.T.

Norlys er i fuld gang med at sende påmindelsesmails og sms’er ud til Eniig-kunderne, som står til at miste deres signal.