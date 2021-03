Skattestyrelsen tilbyder 140.000 virksomheder et rentefrit A-skattelån, så de kan komme lettere igennem coronakrisen.

I brevet fremgår det, at det er et tilbud til virksomhederne, som de kan søge om fra 8. marts 2021 og frem til 8. april.

»For at sikre, at virksomhederne er opmærksomme på lånemulighederne, så har vi sendt et brev til 140.000 virksomheder, som vi skønner kan bruge ordningen. I det brev fremgår det også, hvordan virksomhederne bruger ordningen, og hvordan de søger lånet,« siger Johanne Lykke Aggergaard, der er underdirektør i Skattestyrelsen, i en pressemeddelelse.

Hvis virksomhederne søger eller siger 'ja tak' til lånemulighederne, skal det ske igennem virk.dk. Her vil ansøgningen blive behandlet af Skattestyrelsen.

Som virksomhedsejer - vil du så takke ja til det her lån fra staten?

Det er dog ikke alle danske virksomheder, der kan søge om lånet.

»Virksomheder, der inden for de sidste tre år har fået fastsat moms, A-skat eller am-bidrag foreløbigt, fordi de ikke har indsendt en angivelse, som de skulle, vil ikke kunne få et lån, hvis de ikke har rettet op på det,« siger underdirektøren.

De virksomheder, som har gæld til staten i forvejen, vil dog stadig kunne drage nytte af de rentefrie skattelån fra staten.

Disse virksomheder vil dog ikke få udbetalt lånet, men vil i stedet blive brugt til at dække virksomhedens nuværende gæld.