Hvis du har en drøm om at blive værtshusejer, så er det nu, du skal slå til.

Poul Bent Christensen, ejeren af Restaurant Havnen i Kerteminde, har nemlig sat det 140 år gamle værtshus til salg.

Det skriver fyens.dk.

Prisen for at blive værtshusejer i den østfynske havneby ligger på 2,6 millioner kroner.

Årsagen til, at Poul Bent Christensen og hustruen ønsker at sælge værtshuset, er, at begge deres fødselsattester er over 70 år gamle. Derfor føler de, at tiden nu er inde til at prøve noget nyt. Blandt andet ønsker parret at rejse for de penge, de måtte få for salget.

Poul Bent Christensen står ikke selv og serverer øl for værtshusets gæster. I stedet forpagter de værtshuset. Og skulle det ikke lykkedes for Poul Bent Christensen at få solgt værtshuset, forventer han, at den nuværende forpagter forlænger kontrakten, som udløber til sommer.

Poul Bent Christensen forsikrer, at den kommende ejer får alle muligheder for at køre værtshuset sikkert videre. I løbet af sin levetid har værtshuset nemlig fået et hav af stamkunder, som ikke er blege for at købe flaskevis af øl. Eksempelvis blev der ved det nylige jubilæum drukket 68 kasser øl.

Udover værtshuset, der rummer 85 kvadratmeter, får den kommende ejer også en lejlighed på i alt 72 kvadratmeter, der ligger ovenpå værtshuset, med i købet.