Det lå i kortene, at den dengang kun 12-årige Alexander Fleming skulle arve Valdemars Slot, da lensbaron Niels Iuel-Brockdorff døde i 2017.

Det fremgik, ifølge Finans, også af slottets hjemmeside, at lensbaronens barnebarn var den 13. ejer af Valdemars Slot i Tåsinge på Fyn.

Nu ser det i stedet ud til, at det bliver døtrene Caroline Fleming og Louise Albinus, der arver det gældsplagede slot efter deres far.

»Vi har brugt de seneste to år på at drøfte det i familien, og vi er kommet frem til, at den bedste løsning er, at Caroline og jeg overtager det,« siger Louise Albinus til Fyns Amts Avis.

Sammen med tv-baronessen arver de hver 50 procent af selskabet Valdemars Slot Gods A/S.

Louise Albinus tiltrådte i fredags som direktør i selskabet, og hendes mand Nikolaj Albinus har overtaget formandsposten i bestyrelsen.

Det betyder også, at Caroline Fleming ikke umiddelbart kommer til at spille en rolle i den daglige drift af slottet. Ifølge Nikolaj Albinus skyldes det også, at hun bor i London.

FAKTA Valdemars Slot ligger på Tåsinge på Fyn og blev bygget af Kong Christian 4. i årene 1639 til 1644 til sønnen Valdemar Christian. I 1677 blev søhelten Niels Juel slottets ejer og er den dag i dag stadig i slægtens eje.

Caroline Fleming er 12. generation i adelsslægten Iuel og arvede i første omgang også Valdemars Slot i 2003, som hun dog gav tilbage til sin far i 2011 efter skilsmissen med Rory Fleming, fordi det ændrede på ejerskabet.

Valdemars slot. Foto: NF Vis mere Valdemars slot. Foto: NF

Dengang blev søsteren Louise Albinus ikke overset og glemt, da hun blev kompenseret økonomisk samt overtog Bregninge Skov og tre huse.

Louise Albinus kan på grund af klausuler om fortrolighed ikke gå i detaljer med, hvorfor den i dag 14-årige Alexander Fleming ikke overtager slottet alligevel.

Hun understreger dog til Fyns Amts Avis, at alle parter har været tilfredse med udfaldet.

Valdemars Slot har ifølge Finans en langfristet gæld på omkring 84 millioner kroner.