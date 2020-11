Det store britiske detailimperium Arcadia Group står til at kollapse.

Det skriver nyhedsmediet Sky News.

Arcadia Group har blandt andet ansvaret for tøjfirmaerne Topshop, Burton og Dorothy Perkins, men nu er fremtiden usikker for hele koncernen.

Ejer og milliardær Sir Phillip Green fortæller til Sky News, at man allerede fra næste uge vil sætte administratorer ind fra revisions- og rådgivningshuset Deloitte for at forsøge at redde stumperne.

Ifølge en af Sky News' kilder er kollapset dog 'uundgåeligt', da man tidligere på året ikke fik godkendt et 'nødlån' på 30 millioner britiske pund.

Situationen er også blevet værre for Arcadia Group, da Englands seneste corona-restriktioner har lukket mere end 500 af deres selvstændige butikker.

Arcadia Group har allerede været i modvind tidligere på året, da de var nødsaget til at fyre 500 ansatte fra deres hovedkontor.

Planerne om at skulle få hjælp fra Deloitte er ikke godkendt endnu, men forventes at være klar inden mandag.