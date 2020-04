Små virksomheder og freelancere kan få op til 23.000 i kompensation for tab i omsætningen under coronakrisen.

13.618 selvstændige eller freelancere, der er presset af coronakrisen, har de seneste to dage søgt om kompensation under den hjælpepakke, som Folketinget vedtog i marts.

Det oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Ordningen er en af de hjælpepakker, som Folketinget har vedtaget for at hjælpe virksomheder, som er klemt af coronavirusset og den lang række af restriktioner, som er fulgt med.

Hjælpepakken er for selvstændige med op til ti ansatte eller freelancere. Man kan få dækket op til 75 procent af den tabte omsætning op til 23.000 kroner om måneden.

For at kunne få del i ordningen skal man mindst have indtægter på 10.000 om måneden.

Samtidig skal man have oplevet eller forvente, at indtægterne falder med 30 procent.

Der blev åbnet for ansøgninger 1. april, og Erhvervsministeriet forventer, at langt flere vil søge.

/ritzau/