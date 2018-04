Kommunernes topforhandler havde håbet på, at staten havde banet vej for en aftale om løn. Nu ser det svært ud.

København. Kommunernes topforhandler, Michael Ziegler, går til søndagens forhandlinger i Forligsinstitutionen med forhåbning om et gennembrud.

Men med en optakt, hvor statens parter måtte skilles uden resultat sent lørdag, ser det rigtig svært ud, erkender Michael Ziegler. Der er "højrisiko" for konflikt, lyder det.

- Det optimale havde været, at man var blevet enige i staten omkring lønnen, for det ville have gjort vores opgave til mere en oversættelsesopgave end en forhandlingsopgave, siger han.

- Men det skete desværre ikke. Tværtimod er grøfterne vel blevet lidt dybere i løbet af lørdagen, så jeg vurderer, at situationen er blevet lidt vanskeligere, siger Michael Ziegler.

