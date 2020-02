Omkring 180.000 personer har en formue, der bringer dem i risiko for at skulle betale negative renter.

110.000 personer i Danmark havde i 2018 samlet set en formue på over en million kroner stående i et pengeinstitut. Det viser tal fra Danmarks Statistik, som er blevet sendt ud fredag.

Yderligere cirka 70.000 har en formue på mellem 750.000 og en million kroner. Dermed er de 180.000 personer i risikozonen for at skulle betale negative renter.

Stort set alle større banker, såsom Jyske Bank, Danske Bank og Nordea, har indført negative renter for visse kunder. 15 ud af de 20 banker som Nationalbanken følger i sin rentestatistik har negative renter på nogle kunder.

Vilkårene veksler fra bank til bank, men i de fleste tilfælde er der tale om negative renter for indeståender over 750.000 kroner.

Det er ikke sikkert, at der er 180.000 personer i Danmark, der betaler negative renter.

Først og fremmest er tallene fra 2018, og man kan se, at der sker en ændring fra år til år i antallet, der har en formue på mindst 750.000 kroner.

Derudover kan personerne have fordelt deres formue over flere banker.

Dermed kan de have et indestående på under 750.000 i den enkelte bank, og undgå de negative renter, selvom de i alt har formue over 750.000 kroner.

/ritzau/