Den tyske fagforening Verdi har kaldt til strejke blandt 25.000 Lufthansa-ansatte i flere tyske lufthavne fra natten til tirsdag.

Det oplyser fagforeningen i en udtalelse, skriver Deutsche Welle.

Mere end 100.000 passagerer forventes at blive påvirket af strejken, der omfatter lufthavnene i Frankfurt, Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Köln og Stuttgart.

Strejken blandt personalet på jorden vil vare i 27 timer fra klokken 4 natten til tirsdag til klokken 7.10 onsdag morgen.

Ifølge Lufthansa er omkring 900 ud af 1000 planlagte flyvninger blevet aflyst.

Agnes Jantzen Kreinøe, kommunikationsrådgiver i Københavns Lufthavn, siger, at man først mandag har det fulde overblik over, hvad strejken vil betyde for danske flypassagerer.

Men fra mandag aften til onsdag morgen vil der i hvert fald ikke være nogen fly til og fra Frankfurt, lyder det.

Verdi har været involveret i en igangværende tvist med flyselskabet, hvor der kræves en lønstigning på 12,5 procent og en inflationsbonus.

Fagforeningen siger, at der ikke er sket fremskridt i forhandlingerne. Og det retfærdiggør strejken blandt medarbejderne.

Lufthansa har for nylig øget sit bud til en lønstigning på ti procent. Men det blev afvist af 96 procent af de ansatte, som mener, at deres løn ikke er forenelig med inflationen.

Michael Niggemann, HR-chef i Lufthansa, kalder ifølge mediet strejken for "uforholdsmæssig".

- Dette er ikke måden at håndtere vores fælles ansvar over for vores kolleger, vores passagerer eller for et stærkt og pålideligt Lufthansa, siger HR-chefen.

Marvin Reschinsky, hovedforhandler i fagforeningen, siger ifølge nyhedsbureauet DPA, at personalet "igen føler sig oprørt".

- Selv om selskabet tilbyder piloter årlige grundlønninger på op til 270.000 euro med tocifrede lønstigninger, er personalet på jorden ikke i stand til at nå op på samme niveau, lyder det.De næste forhandlinger vil finde sted 21. februar, skriver DPA.

/ritzau/