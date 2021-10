Fredag er det slut. Enten skal såkaldte iværksætterselskaber være opløst eller være omdannet til en anden selskabsform. Får ejerne ikke gjort det, bliver selskaberne tvangsopløst.

Her få dage før fristens udløb er der fortsat registreret godt og vel 10.000 aktive iværksætterselskaber i CVR-registret, skriver Finans.dk.

Iværksætterselskaber – også kaldet IVSer – så dagens lys i 2014 og var en ny selskabsform, der skulle gøre det let at starte virksomhed i Danmark og sætte fut i dansk iværksætteri.

Med bare én krone i selskabskapital kunne enhver stifte et IVS-selskab, og der blev hurtigt oprettet titusindvis af IVSer.

Men allerede dengang sagde kritikerne, at de små iværksætterselskaber kunne blive en magnet for plattenslagere og konkursryttere.

Og i 2018 udsendte Erhvervsministeriet en pressemeddelelse, der langt hen ad vejen gav kritikerne ret:

»Med introduktionen af iværksætterselskaberne er antallet af selskaber, der sendes til tvangsopløsning, steget,« skrev ministeriet og tilføjede, at iværksættervirksomhederne var overrepræsenterede blandt virksomheder, der var under mistanke for at svindle.

Derfor valgte Folketinget i 2019 at afskaffe selskabsformen igen, og fredag 15. oktober er absolut sidste frist for at omdanne et IVS til en anden selskabsform, typisk et ApS eller en enkeltmandsvirksomhed, hvor man hæfter personligt for tab.

Peter Joakim Kofler, bestyrelsesformand i Dansk Iværksætterforening. Foto: Pressefoto Vis mere Peter Joakim Kofler, bestyrelsesformand i Dansk Iværksætterforening. Foto: Pressefoto

Det ærgrer Peter Joakim Kofler, bestyrelsesformand i Dansk Iværksætterforening.

»Det vil ende med, at sunde virksomheder bliver opløst. Og man har også sendt et stærkt signal om, at man ikke prioriterer dem så højt, som man siger i skåltalerne,« siger han til Finans.dk.

Iværksættere peger over for Finans.dk på, at det er vanskeligt for små, levedygtige hobbyvirksomheder at skaffe de 40.000 kroner, som det kræver i startkapital at oprette et ApS.