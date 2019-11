Hvor meget af min krop er muskelmasse, og hvor meget er fedt? Sover jeg i det hele taget nok til, at jeg kan nå at restituere, og får jeg bevæget mig nok i løbet af en dag?

Det er spørgsmål, som disse, der især optager os danskere, og som vi fortsat vil interessere os for i det kommende år.

Det viser en ny undersøgelse, der har kortlagt, hvilke fitnesstrends der forventes at blive de dominerende i det kommende år.

Analysen er foretaget af ‘American College of Sports Medicine’ blandt mere end 3.000 professionelle trænere over hele verden, der har givet deres bud på, hvad der kommer til at hitte i fitnesscentrene. Og trenden er klar: Vi vil vide alt om os selv og vores krop, når vi træner.

Er du god nok til at få passet din træning?

»Fitness-trackers kan mere og mere. De er blevet bedre til at vise data og give feedback, så du ved, om du gør det godt eller skidt. De fleste synes, det er interessant at få den indsigt,« siger træningsfysiolog og partner i Fitness Institute, Henrik Duer.

Det er andet år i træk, at fitness-trackers, som f.eks. en skridttæller, et pulsur eller diverse apps topper listen over fitnesstrends.

»Jeg vil kun anbefale det, hvis man føler, at man får værdi af det. Man må ikke blive slave af det, ligesom nogle har en tendens til, når det gælder vægten, og de føler, de skal veje sig flere gange om dagen,« siger Henrik Duer.

Det er først og fremmest for motivationens skyld, at man skal kaste sig over denne slags udstyr.

Henrik Duer. Foto: Nils Meilvang Vis mere Henrik Duer. Foto: Nils Meilvang

»Det kan jo være, at det er en øjenåbner, og man finder ud af, at man skal bevæge sig lidt mere,« siger han.

På andenpladsen finder man såkaldt HIIT (højintensiv træning), der har været på listen i nogle år.

»Det er en ‘actionpacked’ motionsform, som man kan mærke lang tid efter, man har været i gang. Folk synes, det er sjovere end bare at sidde på en motionscykel,« siger træningseksperten.

En ny tendens på listen er derimod at træne med hjælp fra en personlig træner.

Efterhånden kan vi overvåge de fleste dele af kroppens funktioner. Foto: DAVID MCNEW Vis mere Efterhånden kan vi overvåge de fleste dele af kroppens funktioner. Foto: DAVID MCNEW

»For fem år siden var det næsten lig med nul, og nu bliver der omsat for mange millioner. Vi har ikke set enden på det endnu. Det er ikke længere forbeholdt de rige. Folk med lave indkomster booker også i stigende grad personlige trænere,« siger Henrik Duer.

Ifølge ham er det ikke nogen dårlig idé med en personlig træner, da man så hurtigere vil kunne nå det mål, man har sat sig. Det kan være alt lige fra et vægttab over større muskelmasse til et bedre helbred.

»Træning skal være sjovt og varierende. Der må gerne være nogen, der følger op og nogen, man kan gøre det sammen med. Det er en opskrift, der virker,« siger han.

Du kan se hele listen med de 10 trends i faktaboksen her på siden.