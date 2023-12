Godt nok har Jacob Brunsborg overtaget sin fars rolle i Jysk, men han bliver aldrig - og vil heller ikke være - den nye Lars Larsen.

Faktisk er han helt opsat på at gøre tingene på sin egen måde.

Særligt på et punkt har den 47-årige bestyrelsesformand i Jysk en lidt anden tilgang til virksomheden end sin far. Det fortæller han i et interview med Finans.

Siden dynekongen første gang i 1987 tonede frem på skærmen med ordene: 'Go'daw jeg hedder Lars Larsen - jeg har et godt tilbud', har han nemlig været et husholdt navn i Danmark, og lige præcis den del af tjansen, er Jacob Brunsborg ikke interesseret i.

»Mange ville altid tale med ham. Det har nok fået mig til at reagere ved ikke at have et ønske om at være en offentlig skikkelse, da det jo ikke altid var ubetinget sjovt. Min far brugte sig selv i forretningen. Han gjorde med det os andre en meget stor tjeneste, som vi er ham taknemmelige for,« siger Jacob Brunsborg i interviewet og tilføjer:

»Men jeg behøver ikke at blive kendt på den måde.«

I interviewet fortæller Jacob Brunsborg dog samtidig, at han har lovet ikke at gemme sig helt væk fra medierne.

Selvom den 47-årig bestyrelsesformand ikke gør tingene på helt samme måde som stifteren Lars Larsen, lever hans fars livsværk dog videre i bedste velgående.

Jacob Brunsborg vil ikke være den nye Lars Larsen.

Det seneste regnskab for Lars Larsen Group viser nemlig, at virksomheden kom ud med et rekordresultat på 3,7 milliarder kroner før skat.

Særligt møbelvirksomheden Actona Company klarede sig bemærkelsesværdigt.

»Der er blandt andet grund til at fremhæve Actona Company, der har mere end fordoblet resultatet før skat fra 61 til 136 millioner kroner,« sagde Jacob Brunsborg dengang i en pressemeddelelse.

Allerede inden Jacob Brunsborg overtog tjansen som bestyrelsesformand for Jysk og Lars Larsen Group, var han i flere år ansat i virksomheden. Først som indkøbsdirektør, så varemærkedirektør og dernæst forretningsudviklingsansvarlig.