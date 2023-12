I maj var forbrugerpriserne i Danmark 2,9 procent højere end samme måned sidste år.

Det viser et EU-harmoniseret forbrugerprisindeks fra Danmarks Statistik, der er blevet offentliggjort onsdag morgen.

Til sammenligning var den årlige stigning 5,6 procent i april.

Stigningen i forbrugerpriser er ikke set lavere i Danmark siden efteråret 2021.

Det skyldes i høj grad prisfald på elektricitet og brændstof, vurderer Kristian Skriver, der er seniorøkonom i Dansk Erhverv.

»Det er fremragende nyt for de danske forbrugere, at inflationen falder kraftigt,« skriver han i en kommentar.

»Det sætter en tyk streg under, at det værste måneder med galoperende høj prisstigninger er et godt stykke bag os.«

Med det kraftige fald er Danmark et af de EU-lande, der har den laveste inflation.

Mange andre steder kæmper EU-landene dog fortsat med høj inflation. Samlet set er EU-landenes forbrugerpriser steget 7,1 procent det seneste år.

»I syv østeuropæiske lande er inflationen stadig på over ti procent,« skriver Allan Sørensen, cheføkonom hos Dansk Industri, i en kommentar.

Forskellen på den almindelige opgørelse af forbrugerpriser og det EU-harmoniserede indeks er, at priser på ejerboliger indgår i førstnævnte.

/ritzau/