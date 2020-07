De to lig blev fundet med kun 13 kilometers afstand.

30-årige Vivi Kristiansen under nogle blade i Haraldsted Skov i 2008. Og 17-årige Emilie Meng under vandspejlet på en sø i Regnemarks Bakke i 2016.

Var det tilfældigt – altså den korte afstand mellem de to findesteder? Eller gemmer der sig en uhyggelig forklaring på, at de to gerningssteder rent geografisk befinder sig så tæt på hinanden?

I sjette afsnit af anden sæson af B.T.s podcast 'Emilie Meng Mysteriet – De Mistænkte' bliver det afsløret, at den samme mand har været mistænkt og undersøgt af politiet i begge uopklarede drabssager.

I afsnittet står moren til Vivi Kristiansen, Augustine Andersen, frem og fortæller om de mange ligheder, hun ser mellem drabet på sin datter i 2008 og drabet på Emilie Meng otte år senere.

Blandt andet hæfter Augustine Andersen sig ved, at begge kvinder forsvandt efter en bytur, hvor de gik alene hjem om natten. At begge kvinder blev fundet dræbt i øde områder, hvor det var tydeligt, at ligene var forsøgt gemt, så de ikke blev fundet.

I en ny bog - skrevet af journalisterne bag podcasten - kommer hidtil ukendte detaljer frem om fundet af Emilie Mengs lig.

Her fremgår det blandt andet, at morderen havde forsøgt at skjule Emilie Mengs lig under nogle grene på en meter dybt vand.

Vivi Kristiansens lig var ligeledes skjult under blade og grene. Dog ikke i en sø, men i skovbunden.

Forsvandt på præcis samme tid af året

17-årige Emilie Meng forsvandt 10. juli 2016 efter en bytur i Slagelse. Kort før klokken 4 om morgenen tog hun afsked med to veninder og en ven, der tog en taxa hjem.

Emilie valgte at gå de små fire kilometer til sit hjem i den anden ende af byen, men hun kom aldrig hjem. Fem en halv måned senere blev hendes lig fundet ved Regnemarks Bakke nær Borup. 65 kilometer fra Korsør.

Den 9. juli 2008 – altså næsten på dagen otte år tidligere – valgte 30-årige Vivi Kristiansen at gå hjem fra en privatfest lidt uden for Ringsted på Midtsjælland. Ligesom Emilie Meng kom hun aldrig hjem, og i 10 måneder var hun efterlyst.

Vivi Inger Kristiansen med sin mor, Augustine Andersen. Foto: Privatfofo

Den 3. maj 2009 så en motionsløber nogle knogler, der stak op af jorden i Haraldsted Skov. Knoglerne viste sig at være liget af Vivi Kristiansen.

12 år efter drabet står sagen stadig uden gerningsmand. For Augustine Andersen betyder det, at hun fortsat savner svar på et helt centralt spørgsmål:

»Jeg vil gerne vide, hvorfor Vivi skulle behandles på den måde,« siger hun i podcasten.

Politiet kiggede på lignende sager

Da liget af Emilie Meng blev fundet 24. december 2016, begyndte Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi at sammenligne sagen med andre sager for at se, om der var åbenlyse paralleller.

Det fortalte vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, som stod i spidsen for efterforskningen af Emilie Meng-sagen.

»Når sådan nogle sager opstår, så kigger man jo på andre uopklarede sager for at se, om der er nogen sammenfald,« sagde han til B.T. i januar 2017.

Den mistænkte, der ifølge B.T.s oplysninger er blevet kigget på i både Vivi- og Emilie-sagen, er en midaldrende mand fra lokalområdet, der har haft sin gang i både Ringsted og Korsør.

Han har haft arbejde, men har også haft sin gang i misbrugsmiljøet, hvor Vivi Kristiansen kom.

Vivi Kristiansen blev fundet dræbt i et skovområde ved Ringsted i 2009. Foto: Privatfoto

Derudover har han ifølge B.T.s oplysninger kørt sort taxa. I dag afsoner manden en længere fængselsstraf for grove voldtægter begået på Sjælland.

