I jagten på Emilie Mengs morder har et lille vognmandsfirma uden for Slagelse været i politiets søgelys.

Mindst to af firmaets chauffører har været undersøgt som mulige gerningsmænd til det uopklarede drab.

Det fortæller ejeren af firmaet, Jan Jørgensen, i femte afsnit af anden sæson af B.T.s podcast 'Emilie Meng Mysteriet – De Mistænkte', som du kan høre herunder.

17-årige Emilie Meng blev sidst set på Korsør Station 10. juli 2016. Hendes venner tog en taxa, men Emilie valgte at gå de små fire kilometer til sit hjem i den anden ende af byen. Men hun kom aldrig hjem.

Den sommernat, Emilie Meng forsvandt, så flere vidner en hvid varevogn køre vildt gennem Korsørs gader.

Det fik i oktober – tre måneder efter Emilie Mengs forsvinden – Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til at efterlyse en hvid varevogn i håb om, at nogen havde kendskab til bilen, som muligvis kunne spille en rolle i sagen om den forsvundne teenager.

Da Jan Jørgensen så politiets efterlysning, ringede han straks 114.

»Jeg var ikke i tvivl om, at det var vores bil. Derfor ringer jeg til politiet øjeblikkeligt og fortæller, at den bil, den kender jeg godt, for det er min,« fortæller Jan Jørgensen i podcasten.

Jan Jørgensen fortæller, at flere af hans chauffører er blevet kigget på i sagen om drabet på Emilie Meng.

Efterlyste hvid kassevogn igen

Da Emilie Mengs lig fem en halv måned senere blev fundet i en sø ved Borup – 65 kilometer fra Korsør – måtte politiet gå ud fra, at gerningsmanden havde gjort brug af et køretøj.

På et efterfølgende pressemøde, der handlede om fundet af teenagerens lig, efterlyste politiet nu igen den hvide kassevogn set 10. juli i Korsør.

Selv om Jan Jørgensen havde svært ved at forstå, hvorfor politiet blev ved med at efterlyse den hvide kassevogn, når han nu havde kontaktet dem, fik efterlysningen alligevel Jan Jørgensen til at henvende sig til politiet endnu en gang.

Og denne gang spidsede politiet ører. Pludselig var der indgående interesse for Jan Jørgensens firma, der i 2016 kørte aviser ud flere steder på Sjælland – blandt andet i Korsør og ved Borup.

Jan Jørgensen ejer flere hvide varevogne. Om natten den 10. juli 2016 kørte flere af hans chauffører rundt i Korsør.

Rettede blikket mod to chauffører

Firmaet havde tre chauffører på arbejde i Korsør 10. juli 2016. Den ene chauffør var Jan Jørgensens svoger Daniel.

Han kørte ifølge Jan Jørgensen en rute, der førte gennem Korsør og ned til lystskoven, og derfor kan det ifølge Jan Jørgensen meget vel have været hans hvide varebil, vidner har set køre vildt gennem byen.

Men politiet begyndte også at interessere sig for to andre af Jan Jørgensens chauffører.

Den ene var en yngre chauffør fra lokalområdet, der meldte sig syg om aftenen 9. juli.

Chaufføren havde stadig sin hvide kassevogn til rådighed, og ifølge Jan Jørgensen havde han en historik, som gjorde, at politiet interesserede sig indgående for denne chauffør.

Ifølge Jan Jørgensen har politiet givet ham forbud mod at tale om ham i pressen.

Uhyggelig fortid

Den anden chauffør, som Jan Jørgensen mener har kørt i Korsør den nat, er en mand ved navn Frank.

Jan Jørgensen havde oprindeligt ansat ham som havemand, men han kørte også avisruter fra tid til anden.

ARKIVFOTO. Vidner har set en kassevogn køre stærkt ved Korsør Lystskov i weekenden, hvor Emilie Meng forsvandt.

Det viste sig imidlertid, at Frank havde en dyster fortid, som han ikke havde fortalt Jan Jørgensen om. Frank viste sig at være en af landets mest berygtede pædofile.

Jan Jørgensen kontaktede nu endnu en gang politiet og fortalte, at Frank også havde opholdt sig i Korsør den nat, Emilie Meng forsvandt.

Først var politiet ikke interesseret, men efter flere måneder ringede en betjent og spurgte, hvor han kunne finde Frank. Men på det tidspunkt var det for sent. Frank var død af kræft.

Blev afhørt af politiet

B.T. har været i kontakt med et familiemedlem til Frank, som oplyser, at Frank nåede at blive afhørt af politiet om Emilie Meng inden sin død.

Han blev ifølge familiemedlemmet udelukket som mistænkt, fordi hans tidligere ofre var små børn, og fordi han ikke med sikkerhed kunne placeres i Korsør 10. juli 2016.

Frank er et opdigtet navn. B.T. er bekendt med mandens sande identitet.

