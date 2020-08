Det er kun et spørgsmål om tid, før Emilie Mengs morder bliver pågrebet.

Det mener tidligere drabschef i Rigspolitiets Rejsehold Bent Isager-Nielsen.

Han har brugt et langt arbejdsliv på at jage nogle af de værste forbrydere herhjemme, og siden han i 2018 gik på pension, har han fra sidelinjen fulgt med i den uopklarede sag om drabet på 17-årige Emilie Meng.

I 11. og sidste afsnit af anden sæson af B.T.s podcast 'Emilie Meng Mysteriet – De Mistænkte' fortæller Bent Isager-Nielsen, hvorfor han er overbevist om, at der forude venter et gennembrud i den uopklarede drabssag – også selv om Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har efterforsket sagen i fire år og undervejs er blevet beskyldt for at begå afgørende fejl i de første 48-timer.

»Jeg tror på, at den bliver opklaret. Jeg ved, hvor meget de arbejder på sagen i Sydsjælland. Også med den nye peer review-gruppe, man har nedsat. Man gør alt, man kan,« lyder det fra den erfarne og i dag pensionerede drabschef.

Peer review-gruppen, som Bent Isager-Nielsen refererer til, er en særlig ekspertgruppe, der er blevet nedsat for at kigge på Emilie Meng-sagen med friske øjne. Det er sket to gange, siden Emilie Mengs lig blev fundet 24. december 2016. Samtidig efterforsker politiet stadig sagen aktivt.

Minder om Joachim-drabet

For at understrege – hvorfor drabschefen fastholder en optimistisk tro på en opklaring – sammenligner Bent Isager-Nielsen Emilie Meng-sagen med en anden uhyggelig drabssag, han selv arbejdede på i 1980'erne.

I 1986 forsvandt seksårige Joachim Gisle Larsson, da han var på vej til bageren.

Tidligere leder af Rejseholdet Bent Isager-Nielsen på Frederiksberg torsdag 16. oktober 2018. Foto: Liselotte Sabroe

Efter tre dage blev liget af den lille dreng fundet seks kilometer fra hans hjem i Randers. Død som følge af slag og 22 knivstik.

I små tre år var sagen uopklaret.

Først i slutningen af marts 1989 kom politiet på sporet af morderen, Peder Dinesen Fur.

Gennembruddet skete, da Bent Isager-Nielsen og kollegerne fik kendskab til nye anmeldelser om, at Peder Dinesen Fur havde truet flere små piger i Randers med en kniv og kommanderet dem til at tisse i bukserne.

Peder Dinesen Fur (tv.) bliver ført ud af en politibil.

Peder Dinesen Fur erkendte senere, at han havde samlet Joachim Gisle Larsson op på sin røde Puch Maxi – den morgen, den lille dreng var på vej til bageren – og derefter slået ham ihjel.

Bent Isager-Nielsen understreger, hvordan det vedvarende fokus og ihærdigheden i efterforskningen til sidst bar frugt – og lige netop derfor tror han også, at Emilie Mengs morder – eller mordere – nok skal ende bag tremmer.

»Politiet lægger aldrig de her sager fra sig. Og slet ikke i en tid, hvor der er så meget fokus på det. Det har de aldrig gjort. Og der er ingen forældelsesfrister i drabssager. Og så handler det også om faglig stolthed i politiet. Man skal ikke undervurdere, hvad de her uopklarede sager betyder,« siger Bent Isager-Nielsen.

I 11. og foreløbigt sidste afsnit af podcasten kommer den tidligere drabschef også ind på det, der kan vise sig at blive gennembruddet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi: dna.

Dykkere undersøger søen, hvor liget af 17-årige Emilie Meng blev fundet. En hundelufter opdagede liget 24. december 2016, og i dagene efter blev der udført en række undersøgelser under vand og på land for at finde vigtige spor, der kunne indgå i efterforskningen. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Den pensionerede drabschef er overbevist om, at der indgår noget dna i efterforskningen, eftersom Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi igennem en længere periode har indhentet dna-prøver fra mandlige beboere i Korsør og i Borup ved Regnemarks Bakke, hvor liget af Emilie Meng var blevet gemt i en sø.

Du kan høre 11. afsnit og alle andre afsnit af B.T.s podcast 'Emilie Meng Mysteriet – De Mistænkte' HER.

Har du oplysninger i sagen, kan du sende en mail til meng@bt.dk.