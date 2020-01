Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har for alvor rettet kikkerten mod det sociale boligområde Motalavej i Korsør i jagten på nye spor i Emilie Meng-sagen.

Inden for de seneste seks måneder er en lang række unge mennesker i og omkring boligområdet blevet indkaldt for at afgive vidneforklaring i drabssagen.

Under afhøringerne er de indkaldte blevet pålagt at aflægge en DNA-prøve.

»Mine klienter blev oplyst, at hvis de ikke gjorde det frivilligt, ville politiet skaffe en dommerkendelse, og det lyder jo voldsomt for et ungt menneske, der ikke kender sine fulde rettigheder,« siger forsvarsadvokat Kim Krarup.

Politiet har bedt en række unge mennesker i og omkring Motalavej i Korsør aflægge vidneforklaring i Emilie Meng-sagen. Samtidig har politiet pålagt dem at afgive en DNA-profil. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Politiet har bedt en række unge mennesker i og omkring Motalavej i Korsør aflægge vidneforklaring i Emilie Meng-sagen. Samtidig har politiet pålagt dem at afgive en DNA-profil. Foto: Liselotte Sabroe

Han repræsenterer flere af de unge mennesker fra Motalavej, og han er først blevet bekendt med afhøringerne, efter politiet havde afhørt hans klienter.

»Jeg synes, at det lyder som voldsomme trusler, og selvom man gerne skulle finde gerningsmanden, skal man ikke glemme, at der er tale om indgreb, som kun sker for sigtede, og så må man sigte de pågældende,« siger han og fortsætter:

»Det er groft at hive dem ind på den måde uden at fortælle dem om deres rettigehder.«

Kim Krarup kan som følge af sin tavshedspligt ikke komme ind på, hvad hans klienter er blevet spurgt ind til.

17-årige Emilie Meng forsvandt sporløst fra Korsør Station 10. juli 2016. Politiets første teori var, at hun var løbet hjemmefra. Vis mere 17-årige Emilie Meng forsvandt sporløst fra Korsør Station 10. juli 2016. Politiets første teori var, at hun var løbet hjemmefra.

10 mand indkaldt

Ifølge B.T.s oplysninger er det inden for det seneste halve år, at politiet har intensiveret deres fokus på Motalavej, og at de i denne periode har hevet omkring ti mand ind for at afgive både forklaring og en DNA-prøve.

Ud fra B.T.’s kendskab til sagen er de unge mennesker, hvoraf mange er i starten af 20’erne, blevet spurgt til, hvor de befandt sig den 10. juli 2016, hvor Emilie Meng forsvandt.

De er ligeledes blevet spurgt ind til, om de kører bil, og om de har registreret, at nogen fra området - Motalavej - eller fra deres omgangskreds har opført sig mærkeligt i tiden efter, at Emilie forsvandt.

Om bil-spørgsmålet har noget med politiets efterlysning af en hvid eller lys Hyundai i30, vides ikke.

Det er denne bil, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi den 20. juni 2017 efterlyser i Emilie Meng-sagen. En hvid eller lys Hyundai i30. Foto: Foto: Politiet Vis mere Det er denne bil, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi den 20. juni 2017 efterlyser i Emilie Meng-sagen. En hvid eller lys Hyundai i30. Foto: Foto: Politiet

Tilbage i juni 2017 - 11 måneder efter Emilie Meng forsvandt - efterlyste politiet den pågældende bil, efter de på overvågningen fra Korsør Station den nat kunne se den forlade stationen, kort efter Emilie havde passeret den på parkeringspladsen.

Politiet har aldrig hørt fra føreren af bilen.

Motalavej ligger i forlængelse af ‘Kodakstien’, som er den sti, man formoder, at Emilie Meng har valgt at gå af, da hun gik hjem søndag morgen kl. 04 den 10. juli fra Korsør Station.

Politiet har aldrig talt om DNA

Hvorfor politiet pludselig intensiverer deres fokus omkring indsamling af DNA-materiale vides ikke.



Henter kort...

Hidtil har politiet ikke sagt noget til offentligheden om, hvorvidt der i sagen indgår DNA-materiale fra gerningsmanden.

Fungerende politidirektør, Lars Harvest, ønsker ikke at kommentere Kim Krarups udtalelser til B.T.

»Vi har ikke nogen kommentarer til det. Vi har gentagne gange sagt, at der foregår en massiv efterforskning med alle de elementer, der ligger i det. Der indgår flere tusinde mennesker i den sag.«

Når I nu beder personer om af aflevere DNA-matariale, betyder det så, at I har en DNA-profil på gerningsmanden?



»Det har jeg ingen kommentarer til. DNA, fingeraftryk og alle mulige andre tekniske spor indgår i enhver efterforskning.«

Fundet 65 km. væk

Emilie Mengs lig blev fundet den 24. december 2016 i en sø ved Regnemarks Bakke ved Borup 65 km. fra Korsør.

Politiet mener, at hun er blevet lagt i søen kort tid efter, at hun forsvandt fra Korsør Station et halvt år forinden.

Hør B.T.’s podcast om Emilie Meng-sagen, der over 11 afsnit dykker ned i den omfattende drabsefterforskning.

Ved du noget om sagen, hører vi meget gerne fra dig. Skriv til meng@bt.dk – Tak.