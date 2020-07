Mistanken mod Peter Madsen som potentiel gerningsmand i Emilie Meng-sagen er et »totalt vildspor«.

Det mener Peter Madsens mangeårige ven Jens Falkenberg, der ikke kan tro på, at den morddømte ubådsbygger kan stå bag andre forbrydelser end den, han er dømt for.

Det fortæller han i tredje afsnit af anden sæson af B.T.s podcast 'Emilie Meng Mysteriet – De Mistænkte', som du kan høre herunder.

»Det er ikke, fordi Peter er morder,« lyder det blandt andet fra Jens Falkenberg.

Peter Madsen blev 25. april 2018 dømt for at have dræbt og parteret den svenske journalist Kim Wall om bord på sin ubåd, UC3 Nautilus. Både byretten og senere landsretten idømte ham lovens strengeste straf: livstid.

Kigget på flere gange i Emilie-sagen

Flere kilder har til B.T. oplyst, at Peter Madsen efter sin anholdelse i 'Ubådssagen' er blevet undersøgt som mulig gerningsmand i sagen om det uopklarede drab på Emilie Meng. En sag, hvor politiet har kigget på flere end 200 mistænkte.

Hvad der helt konkret er årsag til, at Peter Madsen har været i politiets søgelys i Emilie Meng-sagen, har B.T. ikke fået oplyst.

Dog er det med politiets øjne helt naturligt, når de står med en uopklaret drabssag, at kigge på, hvem der ellers er i stand til at begå en så alvorlig forbrydelse som et drab.

Kim Wall og Peter Madsen om bord på UC3 Nautilus, inden ubåden dykkede ned i Øresund, og Kim Wall senere blev dræbt. Foto: PETER THOMPSON Vis mere Kim Wall og Peter Madsen om bord på UC3 Nautilus, inden ubåden dykkede ned i Øresund, og Kim Wall senere blev dræbt. Foto: PETER THOMPSON

Derudover er der andre fællestræk mellem drabene på Emilie Meng og Kim Wall, som politiet vil have hæftet sig ved.

Eksempelvis er der i begge sager tale om drab på unge kvinder, ligesom ligene i begge sager er forsøgt skjult i vand.

Stedkendt i Korsør

Desuden har Peter Madsen et godt lokalkendskab til Korsør, hvorfra Emilie Meng forsvandt søndag den 10. juli 2016.

Peter Madsen boede hele sin barndom i Skælskør og Høng, der ligger henholdsvis syd og nord for Korsør på den sjællandske vestkyst.

Hans mor – som han dog havde sparsom kontakt til – boede i mange år i Korsør, under en kilometer fra Emilie Mengs mor og stedfars hus, hvor Emilie Meng boede og voksede op.

Ledte efter havneplads i Korsør

I sit voksne liv boede Peter Madsen på Refshaleøen i København, men i månederne op til Emilie Mengs forsvinden turnerede han rundt på Sjælland for at finde en ny havneplads til UC3 Nautilus.

Én af de havne, han havde i kikkerten, var Korsør Havn, hvor ubåden ville ligge belejligt tæt på Flådestation Korsør.

Peter Madsens partner Steen Lorck fortæller til B.T., at de var i dialog med Flådestation Korsør om at ligge dér, men at det i stedet endte med, at de valgte en anden havn længere nordpå.

Peter Madsens ubåd UC3 Nautilus står bag hegn i København mandag 11. september 2017. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Peter Madsens ubåd UC3 Nautilus står bag hegn i København mandag 11. september 2017. Foto: Mads Claus Rasmussen

Peter Madsens hvide varevogn

Peter Madsen rådede også over en hvid varevogn, svarende til den, der er blevet set flere steder i Korsør den nat, Emilie Meng forsvandt.

Hvilken rolle, den hvide varevogn spiller i den uopklarede drabssag, er uvis, men Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi vil ikke udelukke, at den spiller en rolle, og de har også indgående koncentreret sig om den i efterforskningen.

Hvor langt politiet er gået – eller nået – for at undersøge Peter Madsens mulige rolle i Emilie Meng-sagen, vides ikke.

Dog viser en rundringning, som B.T. har foretaget blandt Peter Madsens nærmeste venner og familie, at politiet ikke har forhørt sig hos dem om hans gøren og laden 10. juli 2016.

Raketbyggeren Peter Madsen. (Foto: Ida Marie Odgaard/Scanpix 2018) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Raketbyggeren Peter Madsen. (Foto: Ida Marie Odgaard/Scanpix 2018) Foto: Ida Marie Odgaard

Om det er, fordi Peter Madsen har et vandtæt alibi, så politiet ikke føler, det er nødvendigt at forhøre sig bredt blandt vennerne, er ikke til at sige, men B.T.s kilder oplyser, at interessen for Peter Madsen en overgang var vedvarende, og at de vendte tilbage til ham to gange, efter de havde kigget på ham første gang.

»I er totalt på vildspor«

Peter Madsens mangeårige ven Jens Falkenberg, som har bygget ubåde med Peter Madsen, er heller ikke blevet kontaktet af politiet.

Og han er mildest talt overrasket over ordensmagtens interesse for Peter Madsen og mistanken mod ham i Emilie Meng-sagen:

»Jeg vil sige, at I er totalt på vildspor,« siger han.

Trods Peter Madsens livstidsdom for drabet på Kim Wall har Jens Falkenberg bevaret sit venskab med Peter Madsen, og han besøger ham jævnligt i fængslet.

»Det der drab, Peter lavede, var ikke et drab. Det var et uheld. Han tabte jo fuldstændig sutten. Det gik galt for ham. Det er ikke, fordi Peter er morder. Han tabte sutten. At han skulle have noget som helst med det (drabet på Emilie Meng, red.) at gøre, det er fuldstændig ude i hampen,« siger Jens Falkenberg.

Hvis du har oplysninger i sagen, kan du skrive til meng@bt.dk.