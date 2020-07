Var den grå eller hvid? Det kunne hun ikke sige. Ikke med sikkerhed.

Dog var hun helt sikker på, at det, der foregik inde i selve bilen, ikke var normalt. Ikke på det tidspunkt af døgnet. Og slet ikke lige dér.

I fjerde afsnit af anden sæson af B.T.s Podcast 'Emilie Meng Mysteriet – De Mistænkte' står et vidne frem med helt nye oplysninger om et køretøj, der er blevet sat i forbindelse med drabet på 17-årige Emilie Meng.

Emilie Meng blev sidst set i live den 10. juli 2016 klokken 04:00 ved Korsør Station. Samme morgen så flere vidner en hvid kassevogn køre vildt gennem Korsør.

Politiet har flere gange efterlyst oplysninger om den hvide varevogn, og nu fortæller en kvinde til B.T., at hun den 10. juli så en hvid varevogn nær Regnemarks Bakke, hvor Emilie Mengs lig blev fundet fem og en halv måned efter, at hun forsvandt fra Korsør Station.

Klokken var cirka 23:30, da hun sammen med en kollega var på vej hjem fra sit job i hjemmeplejen.

Imens de kørte i bil på Vestre Ringvej nær Borup, snakkede de om den 17-årige pige, der var forsvundet i Korsør tidligere på dagen.

Da de nærmede sig Regnemarks Bakke, blev de pludselig blændet af lygterne fra det, hun beskriver som en lys kassevogn.

Kvinden kan ikke sige med sikkerhed, hvilken bilmodel hun så den aften ved Regnemarks Bakke. Den eneste varebil, hun kender til, er en Ford Transit, som ses på billedet her. Modellen her er dog af ældre dato. Vis mere Kvinden kan ikke sige med sikkerhed, hvilken bilmodel hun så den aften ved Regnemarks Bakke. Den eneste varebil, hun kender til, er en Ford Transit, som ses på billedet her. Modellen her er dog af ældre dato.

Den holdt parkeret ved den lille grusbelagte parkeringsplads, der fører ind til Regnemarks Bakke.

»Vi lagde mærke til, at bilen stod og hoppede og gyngede, som om nogen havde sex,« fortæller kvinden i podcasten.

De så ingen personer ved køretøjet, men overvejede kort at stoppe op.

»Vores første tanke var: Skal vi holde ind og bede dem om at slukke de der lygter. Men det turde vi alligevel heller ikke, for vi var ude på Lars Tyndskids marker, og der er ikke nogen, der kan høre os, hvis vi skriger,« siger hun.

Den grusbelagte parkeringsplads ved Regnemarks Bakke. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Den grusbelagte parkeringsplads ved Regnemarks Bakke. Foto: Jens Nørgaard Larsen

I første omgang forbandt hun ikke varevognen med Emilie Mengs forsvinden i Korsør.

Først da den unge korsoaner blev fundet død i området den 24. december 2016, og politiet ved et efterfølgende pressemøde endnu engang efterlyste den hvide varevogn, meldte hun det til politiet.

Hvid varevogn set flere steder i Korsør

I timerne omkring det tidspunkt, hvor Emilie Meng forsvandt fra Korsør, er en hvid varevogn angiveligt set tre steder.

Pensionisten Erling Jensen fortæller ligeledes i B.T.s podcast, hvordan han så en hvid varevogn køre med høj fart gennem Korsør og videre ud på motorvejen den morgen.

Emilie Meng Foto: privat Vis mere Emilie Meng Foto: privat

I oktober 2016 erfarede Sjællandske Medier, at nogle kondiløbere havde set en hvid kassevogn i den sydlige ende af Korsør ved Korsør Lystskov. Bilen kørte så vildt, at de måtte springe ind til siden for at undgå at blive ramt.

En musiker har ligeledes til Sjællandske fortalt, at han drejede fra motorvejen klokken cirka 03.15 den 10. juli 2016 og så en lys varevognsagtig bil holde med tændte lygter ved en outletbutik på Tårnborgvej nogle få hundrede meter fra Korsør Station.

Med kvindens oplysninger kan en lys varebil nu også placeres på findestedet den 10. jui 2016.

Flere biler indgår i efterfoskningen

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har ikke ønsket at stille op til et båndet interview.

De ønsker kun at svare på skrift, og til spørgsmålet - om hvorvidt den hvide kassevogn stadig er aktuel i sagen - svarer fungerende politidirektør Lars Harvest:

»Der indgår i sagen flere hvide varevogne, og jeg har ikke yderligere kommentarer.«

Udover den hvide kassevogn indgår der i efterforskningen også et køretøj, som formentlig er en hvid eller lys Hyundai i30 – eller en bil, der ligner den meget.

På en grynet overvågningsvideo fra Korsør Station kan politiet se, at bilen forlader Korsør Station klokken 04:07.

Det er hvid eller lys Hyundai i30 - eller en bil, der ligner den meget - som politiet efterlyser 11 måneder efter, Emilie Meng forsvinder. Politiet ser bilen som en vigtig brik i efterforskningen. Vis mere Det er hvid eller lys Hyundai i30 - eller en bil, der ligner den meget - som politiet efterlyser 11 måneder efter, Emilie Meng forsvinder. Politiet ser bilen som en vigtig brik i efterforskningen.

Ifølge Lars Harvest anses dette køretøj stadig for en vigtig brik i efterforskningen:

»Den såkaldte ”0407 bil” er naturligvis et særdeles vigtigt element i efterforskningen, idet det som bekendt endnu ikke er lykkedes os at identificere denne og mindst en person, som fører af dette køretøj. Vi har således mindst et køretøj og mindst en person, der opholdt sig på Korsør Station på tidspunktet for Emilie Mengs forsvinden, som det endnu ikke er lykkedes os at identificere,« skriver politidirektøren.

