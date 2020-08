Et panisk skrig. Fra en ung kvinde. Klokken 4 om morgenen.

Er det et helt centralt element i den sporløse forsvinden af 17-årige Emilie Meng søndag morgen 10. juli 2016?

Det mener et nyt vidne – en ung kvinde, der befandt sig i området og med egne ører hørte skriget den morgen, Emilie Meng forsvandt.

I 10. afsnit af anden sæson af B.T.s podcast 'Emilie Meng Mysteriet – De Mistænkte' fortæller kvinden, hvad hun helt præcis hørte, og hvorfor hun tror, at det var Emilie Meng, der skreg.

Med kvindens vidnesbyrd om skriget – som hun beskriver som både 'panisk' og 'overraskende' – er der nu to personer, der om morgenen 10. juli har hørt et skrig.

Hidtil har en udviklingshæmmet beboer på en døgninstitution i en DR-dokumentar fortalt, hvordan han samme morgen hørte et skrig, imens han sad på sin altan, hvorfra han har udsigt over Kodakstien, som er det område, Emilie Meng formodes at have befundet sig i, da hun forsvandt.

Hørte mandestemmer

Institutionen og den lejlighed, som det nye kvindelige vidne boede i dengang, ligger i boligblokkene Motalavej, der grænser op til Kodakstien.

Kvinden fortæller, at hun sov med åbent vindue om natten 10. juli, men tidligt om morgenen vågnede ved, at hun hørte et højt, skingert skrig.

Bygningen, hvorfra en beboer på en institution har hørt et skrig den nat, Emilie Meng forsvandt. Foto: Jesper Vestergaard Larsen Vis mere Bygningen, hvorfra en beboer på en institution har hørt et skrig den nat, Emilie Meng forsvandt. Foto: Jesper Vestergaard Larsen

»Det var sådan lidt et desperat skrig. Og jeg kunne samtidig høre en eller flere mænd tale, efter hun havde skreget,« fortæller hun i podcasten.

Senere den dag læste kvinden om 17-årige Emilie Meng, der var forsvundet fra Korsør Station, og hun ringede derfor til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi og fortalte, hvad hun havde hørt.

»Det, mente de ikke, var noget. De grinede bare lidt af det, og så lagde de på,« fortæller kvinden, som aldrig hørte fra politiet igen.

Test af skriget

Hvis skriget fra den unge kvinde stammer fra Emilie Meng, kan de to vidners udsagn måske sige noget om, hvor Emilie Meng mødte sin gerningsmand. Så for at blive klogere på netop dette har B.T. foretaget en test, som kan høres i podcasten.



Testen er udført en fredag eftermiddag, og vi har fået tilladelse til at stille os op på en altan, der ligger ved siden af den udviklingshæmmede beboers altan.

Fra altanen er der god udsigt over Kodakstien, selv om en del af udsigten er blokeret af Vestmotorvejen, der løber tværs gennem området.

Motorstøj fra lastbiler og personbiler vil helt naturligt have en indvirkning på, hvad vi kan høre. Omkring klokken 4 om morgenen en søndag, hvor skriget har lydt, har der formentlig været mere stille.

Vi har bedt vores kollega Emma Wittendorff om at hjælpe os. Til daglig er hun vært på podcasten 'Helt væk med Hemmingsen', og hun har en karakteristisk stemme, der har tendens til nemt at blive hæs. Det samme havde Emilie Meng.

To vidner har hørt en kvinde skrige den nat, Emilie Meng forsvandt. Et af vidnerne mener, at skriget kom fra området omkring denne motorvejstunnel. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere To vidner har hørt en kvinde skrige den nat, Emilie Meng forsvandt. Et af vidnerne mener, at skriget kom fra området omkring denne motorvejstunnel. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

Mens vi står på altanen, beder vi Emma Wittendorff om at stille sig ved motorvejstunnellen og skrige af sine lungers fulde kraft.

Det hæse skrig kan tydeligt høres fra altanen. Også en fredag eftermiddag.

Vi beder derefter Emma Wittendorff om at gå længere væk og gentage eksperimentet.

Resultatet er ikke til at tage fejl af:

Hvis det er Emilie Meng, vidnerne har hørt, tegner det et klart billede af, hvor forbrydelsen mod den unge kvinde er begået.

Du kan høre 10. afsnit og alle andre afsnit af B.T.s podcast 'Emilie Meng Mysteriet – De Mistænkte' HER.

Har du oplysninger i sagen, kan du sende en mail til meng@bt.dk.