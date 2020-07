For præcis fire år siden – den 10. juli 2016 – traf 17-årige Emilie Meng en beslutning. En beslutning, der op til den dag havde været den mest naturlige i verden.

Hun valgte at gå hjem fra Korsør Station, efter hun og nogle venner havde været i byen i Slagelse. Men Emilie nåede aldrig hjem. Et sted på vejen blev hun overmandet. Gjort ondt. Frarøvet det liv, der ventede hende forude.

Den – eller de – der udsatte Emilie Meng for det, som politiet efterfølgende har kaldt ‘en grum og afstumpet forbrydelse’, er stadig ikke blevet stillet til regnskab.

4.000 personer indgår i politiets sagsmapper, og flere end 200 personer er eller har været mistænkt i drabssagen, som er den mest omfattende drabssag, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi nogensinde har stået med.

Emilie Meng forsvandt sporløst fra Korsør Station den 10. juli 2016. En storstilet eftersøgning af den unge kvinde blev i de efterfølgende måneder iværksat, men lige lidt hjalp det. Først den 24. december blev Emilie Mengs lig fundet i en sø ved Regnemarks Bakke. 65 km. for Korsør.

Sidste år udgav B.T. en podcastserie på 11 afsnit over Emilie Meng-sagen med titlen 'Nogen ved noget – Emilie Meng Mysteriet'.

Undervejs kom der flere nye detaljer og spor frem. Spor, som i politiet har ført til en række efterforskningsmæssige tiltag.

Nu – i forbindelse med fireårsdagen for Emilies forsvinden – udgiver B.T. sæson 2 i 'Emilie Meng Mysteriet' bestående af 11 afsnit under titlen 'De mistænkte'.

Serien giver et uhyggeligt og nuanceret indblik i nogle af de 200 personer, som politiet har undersøgt i jagten på sandheden om Emilie Mengs sporløse forsvinden.

Brevet bliver afsløret

Søndag den 11. august 2019 blev der i løbet af natten skubbet et brev ind under døren til B.T. Brevet var anonymt, men indeholdt oplysninger om Emilie Meng-sagen.

Første afsnit i sæson 2 starter, hvor sidste afsnit i sæson 1 sluttede. Nemlig med at gennemgå det hemmelige brev, der blev leveret til B.T. en sensommerenat i 2019.

Et brev, der indeholder hidtil ukendte detaljer om Emilie Meng-sagen. Et brev, som Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi sidenhen har interesseret sig meget for.

Første afsnit af 'Emilie Meng Mysteriet – De Mistænkte' kan du høre fra søndag 12. juli. Du kan finde afsnittet i en artikel på bt.dk eller i din app, hvor du lytter til podcast.

Andet afsnit i podcasten kommer onsdag 15. juli, og herefter udgives der nye afsnit de følgende søndage og onsdage.

Hvis du har oplysninger i sagen, kan du skrive til meng@bt.dk.

Hvis du vil høre eller genhøre sæson 1, kan du finde alle 11 afsnit HER eller via iTunes.