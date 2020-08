Slag. Spark. Knivstik.

Det var den rå brutalitet og koldblodighed ved drabene, der i 2019 sendte chokbølger gennem de to lokalsamfund på Vestsjælland.

Da en 42-årig mand senere blev anholdt og tilstod de to drab, gik der ikke lang tid, før chokket gik fra at være lokalt til nationalt. Manden – den 42-årige – blev nemlig nu også i al hemmelighed kigget på i Emilie Meng-sagen.

I afsnittet forklarer den 42-åriges søster, hvordan politiet indgående har spurgt ind til den 42-åriges køretøjer, hvor han var den nat, Emilie Meng forsvandt, om han kendte til området omkring Regnemarks Bakke, og så har de bedt ham afgive en dna-prøve.

Politiet har aldrig i offentligheden bekræftet, at de har kigget på den 42-årige i forbindelse med Emilie Meng-sagen, men det understreger søsterens vidnesbyrd nu.

For at forstå, hvorfor politiet mener, at den 42-årige er 'interessant' og måske passer på profilen til at begå et drab på en teenagpige, skal vi tilbage til forsommeren 2019.

Det var her, det seneste af de to drab, som den 42-årige er sigtet for, fandt sted.

Emilie Meng forsvandt sporløst fra Korsør Station 10. juli 2016. En storstilet eftersøgning af den unge kvinde blev i de efterfølgende måneder iværksat, men lige lidt hjalp det. Først 24. december blev Emilie Mengs lig fundet i en sø ved Regnemarks Bakke, 65 kilometer fra Korsør.

Rå og brutale mord

Klokken 9.25 søndag 16. juni indgik der et opkald til alarmcentralen om en brand på en landejendom nær Vemmelev på Vestsjælland.

Brandvæsenet rykkede ud og fik i løbet af nogle timer styr på flammerne. Inde i det nedbrændte stuehus fandt brandfolkene liget af husets ejer, den 80-årige Poul Frank Jørgensen.

Det stod dog hurtigt klart, at Poul Frank Jørgensen ikke var død som følge af branden.

Den ældre herre var blevet stukket 10 gange i ryggen og havde fået et stik i halsen, der havde skåret halspulsåren over.

Senere samme dag indledte Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi en drabsefterforskning.

Politiet gav sig nu til at kigge på andre lignende sager, og de skulle blot en måned tilbage i sagsakterne, før de fandt en anden koldblodig forbrydelse med et lignende mønster.

Den 21. april var der udbrudt brand i et hus nær Ruds Vedby, der lå blot 25 kilometer fra Vemmelev.

Da ilden var slukket, trængte røgdykkere ind i håb om at finde husets beboer, den 68-årige pensionist Kiehn Georg Andersen.

Men pensionisten var væk.

Detalje mindede om Emilie Meng-sagen

En større eftersøgning med hunde, droner og dykkere blev iværksat, og efter fem dage blev Kiehn Georg Andersen fundet død i en grusgrav i Blæsinge nord for Slagelse.

Kiehn Georg Andersen var blevet udsat for stump vold, og han var blevet stukket med et spidst objekt i maveregionen.

Især detaljen, om at liget var blevet forsøgt skjult i vand, vakte Emilie Meng-efterforskernes interesse.

Politiet ved Blæsinge Grusgrav, hvor liget af Kiehn Georg Andersen blev fundet 29. april.

Derudover fandt de det interessant, at den 42-årige – og en 34-årig mand, der ligeledes blev sigtet for drabene – blev anholdt nær byen Sneslev, der ligger 20 minutters kørsel fra Regnemarks Bakke, hvor Emilie Mengs lig blev fundet.

Og så var der det faktum, at den 42-årige kom fra og boede i Korsør.

Forsøgt kørt ned

Den 42-åriges søster fortæller, at hun er dybt chokeret over de to drabssigtelser mod hendes bror, men understreger samtidig, at han skal straffes, hvis han er skyldig i det, som politiet sigter ham for.

Hun tror dog ikke, at broren har noget med drabet på Emilie Meng at gøre. Hun håber det ikke, siger hun og slår fast, at hun og resten af familien har gjort alt for at samarbejde med poltiiet og beredvilligt svaret på spørgsmål om brorens gøren og laden i tiden op til og efter Emilies forsvinden.

En anden ting, som søsteren fortæller, er, hvordan familien – oven på rygterne om brorens mistanke i Emilie Meng-sagen – er blevet chikaneret.

»Det værste har jo nok været byens mistanke. Alle går jo op i Emilie-sagen, og alle vil have morderen afsløret. Også os. Uanset hvem denne er. Men også gerne, så vi igen kan være i sikkerhed i Korsør, fortæller søsteren til B.T.

I ottende afsnit af podcasten kommer det frem, at chikanen nåede et skræmmende højdepunkt, da hendes mor blev forsøgt kørt ned.

