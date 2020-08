Drabet på 17-årige Emilie Meng er den mest omfattende drabssag, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi nogensinde har stået med.

Det oplyser politidirektør Lars Harvest i en mail til B.T.

»Sagen er uden sammenligning den største og mest omfattende, vi har haft i politikredsen siden politireformen i 2007. Der er stadig afsat en betydelig analyse- og efterforskningsgruppe, der fuldtidsefterforsker sagen,« skriver han.

Politidirektøren har afvist at stille op i et båndet interview til sidste afsnit af anden sæson af podcasten 'Emilie Meng-Mysteriet – De Mistænkte'. I stedet har han tilbudt at svare på spørgsmål via mail.

Skulle have håndteret sagen anderledes

Da Emilie Meng forsvandt 10. juli 2016, vurderede politikredsen først, at der var tale om en bortløben teenager.

Fem en halv måned senere blev hun fundet dræbt i en sø, og politiet blev efterfølgende kritiseret for at have foretaget en mangelfuld efterforskning i de afgørende 48 timer.

Blandt andet mangler der overvågning i sagen, ligesom der var vidner, som først blev afhørt sent i forløbet.

»Med den viden, vi har i dag, skulle vi tidligere have håndteret sagen som en drabssag og ikke som en eftersøgningssag,« erkender Lars Harvest i mailen.

5.200 rapporter

I de fire år, sagen har været under efterforskning, er der blevet afsat enorme ressourcer til at opklare sagen.

»Der er i Emilie Meng-sagen skrevet mere end 5.200 politirapporter. Sagen fylder fysisk 75 store ringbind,« skriver politidirektøren.

I sagen indgår der mere end 4.000 personer, og mindst 200 personer er blevet kigget grundigt på.

Hvor mange af dem, der er mistænkt for drabet, kan Lars Harvest ikke svare konkret på, da det afhænger af, hvad man forstår ved 'mistænkt'.

'Der er overordentlig stor forskel på, hvorvidt en person ikke kan udelukkes fra at kunne være gerningsmand holdt op mod en anden person, mod hvem der er en egentlig underbygget mistanke. Den sidstnævnte type af mistænkte kan igen opdeles med baggrund i, hvad der underbygger mistanken, herunder tekniske spor, modus, vidneforklaringer, kriminel fortid, manglende alibi osv.«

Selv om der er gået mere end fire år, siden Emilie Meng forsvandt, er sagen »stadig under efterforskning«, understreger Lars Harvest.

Har du oplysninger i sagen, kan du kontakte politiet på telefon 114 eller sende en mail til meng@bt.dk.