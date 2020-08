I slutningen af juli 2017 modtog politiet pludselig et telefonisk tip i Emilie Meng-sagen.

Et tip, der fik betjenten i den anden ende af røret til at spidse ører.

Tipperen havde informationer om, hvem der stod bag det uopklarede drab på 17-årige Emilie Meng, der et år forinden var forsvundet fra Korsør Station.

Tipperens historie – som du herunder kan høre mere om i niende afsnit af anden sæson af B.T.s podcast 'Emilie Meng Mysteriet – De Mistænkte' – handlede om, at tipperen den pågældende morgen, Emilie forsvandt, havde set personen, som han nu angav til politiet, køre i den hvide, efterlyste Hyundai i30 i området omkring Korsør Station.

Den hvide Hyundai var blevet en central brik i efterforskningen, efter politiet en måned forinden – 20. juni – havde efterlyst den.

På en overvågningsvideo fra Korsør Station havde politiet set bilen forlade stationen, kort efter Emilie også havde forladt stationsområdet.

Politiet havde gentagne gange via medierne efterlyst føreren af bilen, men denne havde aldrig henvendt sig.

De oplysninger, som tipperen nu ringede ind med, kunne vise sig at være banebrydende. Det kunne vise sig, at de endelig havde fat i føreren.

Det er denne bil – eller en bil, der minder meget om den – som Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 20. juni 2017 efterlyser i Emilie Meng-sagen. En hvid eller lys Hyundai i30. Foto: Foto: Politiet Vis mere Det er denne bil – eller en bil, der minder meget om den – som Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 20. juni 2017 efterlyser i Emilie Meng-sagen. En hvid eller lys Hyundai i30. Foto: Foto: Politiet

Kendte ham i forvejen

Da tipperen nævnte navnet på den mand, han anklagede for at være Emilies morder, var det ikke nødvendigt for politiet at stille opfølgende spørgsmål i forhold til at identificere ham.

De kendte ham i forvejen. Særdeles godt.

Han havde flere domme bag sig og havde i mange år været en del af det kriminelle miljø i nabobyen Slagelse.

Han var med andre ord ikke svær at finde. Troede de.

Den hvide bil, som kædes sammen med Emilie Mengs forsvinden fra Korsør Station, kan nu være set et andet sted samme nat, som Emilie forsvandt. Vis mere Den hvide bil, som kædes sammen med Emilie Mengs forsvinden fra Korsør Station, kan nu være set et andet sted samme nat, som Emilie forsvandt.

Manden – Emilie Mengs påståede morder – var død. Ja, faktisk havde han været død i et år, da tipperen pludselig ringede til politiet og viderebragte sine oplysninger.

En frygt bredte sig

Politiet fandt kontaktoplysninger på den mistænktes pårørende frem og ringede til dem.

Sagen om Emilie Meng havde vokset sig uoverskuelig stor for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, og der var et enormt pres på politiet for at få opklaret sagen.

Noget, mandens pårørende kunne mærke, da efterforskeren ringede og fortalte dem, at deres afdøde søn og bror nu blev kædet sammen med mordet på den unge kvinde fra Korsør.

»Jeg kan ikke beskrive de følelser, jeg havde omkring det. Jeg blev virkelig bange,« fortæller Marianne, der er søster til manden.

I niende afsnit af podcasten 'Emilie Meng Mysteriet – De Mistænkte' fortæller hun om familiens oplevelse med politiet, som ifølge familien håndterede situationen yderst uprofessionelt.

Hun fortæller også om den frygt, der pludselig bredte sig for, at broren nu skulle hænges ud som Emilies morder. På Facebook og i medierne.

Ikke en morder

Selv om broren havde en kriminel fortid, var beskyldningerne om mord ifølge Marianne helt ude i hampen.

Det er her på Korsør Station, at Emilie Meng blev set i live sidste gang. Hun valgte at gå hjem fra stationen omkring kl. 4.00. Den hvide eller lyse Hyundai forlader ifølge overvågningen stationen kl. 4.07. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere Det er her på Korsør Station, at Emilie Meng blev set i live sidste gang. Hun valgte at gå hjem fra stationen omkring kl. 4.00. Den hvide eller lyse Hyundai forlader ifølge overvågningen stationen kl. 4.07. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

»Meget kan man sige om ham, og han har også lavet nogle dumme ting. Men det her ville han aldrig være i stand til. Det kan ikke siges nok gange,« siger Marianne, som flere spurgte politiet om, hvem der havde fremsat de grove beskyldninger.

Men det har politiet ikke villet oplyse, fortæller hun i podcasten.

For at beskytte familien har vi udeladt navnet på broren. Marianne er også et opdigtet navn, men både brorens og søsterens identitet er af redaktionen bekendt.

Du kan høre alle afsnit af B.T.s podcast 'Emilie Meng Mysteriet – De Mistænkte' HER.

Har du oplysninger i sagen, kan du sende en mail til meng@bt.dk.