Folkefest.

Det må være det bedste ord til at beskrive de vilde scener i Danmark, der har udspillet sig efter sejrene mod Rusland, Wales og Tjekkiet ved EM.

Og de mange folkefester rundt omkring i landet har gjort indtryk på Leipzig-angriberen Yussuf Poulsen. Det gjorde han klart på søndagens pressemøde fra Helsingør.

»Alle de videoer, vi ser fra Danmark på vores telefoner, ryger rundt, når vi sidder i bussen. Det er bare fantastisk. Det er en vanvittig følelse. Det er helt uvirkeligt,« lød det fra EM-målscoren, inden han fortsatte:

Foto: Tolga Bozoglu / POOL Vis mere Foto: Tolga Bozoglu / POOL

»Det bliver først virkeligt, når vi kommer til Helsingør. Vi er jo ikke en del af det, når folk står og jubler på gaden. Der står vi på banen i Baku. Jeg er meget glad for, at vi lever i en tid, hvor det kan gengives på telefoner og deles rundt.«

27-årige Yussuf Poulsen delte selv en video på sin Instagram-profil lørdag aften. Her står tusindvis af mennesker på gaden i Aarhus og synger, danser, fester og jubler.

Angriberen kom på banen lørdag aften, da Danmark besejrede Tjekkiet med 2-1 i Baku. Da dommeren blæste i sin fløjte for sidste gang kort før klokken 20.00 dansk tid, blev Yussuf Poulsen liggende på græsset og tog et par minutter for sig selv.

»Der gik faktisk ikke så mange tanker gennem hovedet på mig lige der. Jeg kan godt lide at leve i nuet og tage de store øjeblikke i ens liv under huden.«

Foto: Claus Bech Vis mere Foto: Claus Bech

»Det skal man huske af og til – bare være i nuet. Jeg har selv været dårligt til det tidligere i mit liv. Men det er vigtigt, fordi det hele kan lige pludselig ændre sig på minutter eller timer. Så man skal huske at nyde det.«

Den tidligere landstræner Åge Hareide har tidligere spået en dansk semifinale ved EM i en af sine klummer for B.T. Og det forstår Yussuf Poulsen godt.

»Vi har hele tiden haft troen på os selv. Vi har vist det i lang, lang tid. Helt tilbage, da Åge startede. Vi tabte ikke mange kampe under ham. Vi er kun blevet bedre fra kamp til kamp. Vi har alle troen på, at vi kunne drille alle. Det har vi vist i kvalifikationerne, Nations League og nu til EM.«

Danmark brager sammen med England onsdag aften klokken 21.00 på Wembley i London foran 60.000 tilskuere. Lad os håbe, at folkefesten fortsætter i Danmark efter kampen.