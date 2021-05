Han er kun 22 år, men ser alligevel ud til at skulle bære et stort ansvar ved sommerens EM-slutrunde.

Jonas Wind ligner nemlig manden, der skal udgøre Danmarks spydspids og banke de mål ind, der kan få Parken til at eksplodere til sommer. Men allerede nu har FC København-stjernen fundet det helt store smil frem.

Et smil, der faktisk har været der i et par dage.

For allerede efter FC Københavns opgør mod FC Midtjylland i sidste uge kom det ventede opkald fra Kasper Hjulmand. Han skulle med.

Jonas Wind står noteret for tre mål i seks A-landskampe. Foto: Liselotte Sabroe

Hvordan reagerede du, da landstræner Kasper Hjulmand ringede?

»Jeg blev selvfølgelig rigtig glad og jublede lidt. Der kom nogle jubelbrøl, eller hvad man kalder det. Der kom en enorm stor stolthed op i én og en glæde over at være blandt de 26,« fortæller en smilende Jonas Wind.

Hvad siger man egentlig, når man får at vide, at man skal med til EM?

»Jeg siger tak og siger, hvor meget jeg glæder mig til at være med. Der er ikke så meget at sige, og når røret er lagt på, kan man så komme ud med de rigtige følelser, hvor man kan juble lidt mere, end hvad man måske kan over telefonen med Kasper.«

Var du blevet skuffet, hvis du ikke var kommet med?

»Selvfølgelig begynder man at sætte næsen op efter det. Især når jeg har været med til de sidste samlinger og leveret et fint aftryk i de kampe, jeg har spillet. Både med mål og assist, så selvfølgelig var jeg nok blevet lidt skuffet, hvis jeg ikke var med,« siger Wind og tilføjer:

»Men der er ikke noget, der er givet. Der er en masse dygtige spillere rundt omkring, så at kunne spille i Superligaen, spille i FCK og samtidig være med til en slutrunde, det er jeg stolt af.«

Der har ellers ikke været forfærdelig meget at glæde sig over for Jonas Wind, der sammen med FC København netop har overstået en Superliga-sæson, der har været alt andet end god.

Foto: Liselotte Sabroe

Men selvom det blot blev til en sølle tredjeplads for Jonas Wind og den danske storklub, så kommer angriberen ind til EM-lejren med masser af tro på sig selv.

»Jeg kommer ind med god selvtillid, selvom vi i klubben ikke sluttede så godt af. Jeg synes, jeg står et godt sted og har bevist i de sidste par landskampe, at jeg kan bidrage med noget.«

»Så vi må se, hvad det bliver til af spilletid. Jeg skal bare gøre det så godt som muligt til træning og i træningskampene. Så må vi se, om det bliver til en startplads eller nogle ture på bænken. Det er bare fedt at være med.«

