Det danske landshold er lørdag aften uden Daniel Wass, når slaget mod Wales i 1/8-finalen ved EM skal spilles.

Han er nemlig ramt af sygdom.

Det betyder, at Daniel Wass er helt uden for den danske trup i kampen mod Wales sammen med Yussuf Poulsen.

Yussuf Poulsen er med i Amsterdam, men sidder ude med et riv i baglåret.

Daniel Wass. Foto: Claus Bech Vis mere Daniel Wass. Foto: Claus Bech

»Daniel Wass er syg og kan ikke spille. Yussuf Poulsen døjer med sit baglår, og det er derfor, han ikke er med,« fortæller Kasper Hjulmand til DR forud for kampen.



Daniel Wass er blevet hjemme i Danmark og har kæmpet med sygdom de seneste dage, hvorfor han er sengeliggende.

Det er dog ikke corona, som Wass er ramt af, og derfor ikke afgørende for hverken hans eller Danmarks EM.



»Det her er ikke de bedste nyheder inden en EM-knockout-kamp. Det er to af de sikreste folk på Hjulmands holdkort, der er ude,« siger B.T.s fodboldredaktør Michel Wikkelsø Davidsen om fraværet af Yussuf Poulsen og Daniel Wass.

Danmark starter med følgende 11 spillere mod Wales: Kasper Schmeichel, Andreas Christensen, Simon Kjær, Jannik Vestergaard, Jens Stryger Larsen, Pierre-Emile Højbjerg, Thomas Delaney, Joakim Mæhle, Mikkel Damsgaard, Kasper Dolberg og Martin Braithwaite.