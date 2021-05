»Nu skal jeg passe på med, hvad jeg siger.«

Ordene kommer en frustreret Philip Billing, der netop er blevet vraget af Kasper Hjulmand til det danske EM-trup.

For på trods af en udvidet trup til næste måneds slutrunde, så den nu indeholder 26 pladser, var der ikke en ledig stol til den 24-årige danske Bournemouth-stjerne.

Og netop den besked var svær at sluge, indrømmer den danske landsholdsspiller over for B.T. Så svær, at han nu er begyndt at genoverveje sin beslutning om at stille op for Danmark.

Philip Billing overvejer at skifte til Nigerias A-landshold. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Philip Billing overvejer at skifte til Nigerias A-landshold. Foto: Liselotte Sabroe

Også selvom han for blot et år siden svor, at det var Danmark, han ønskede at stille op for.

»Min far er fra Nigeria, så jeg har da tænkt over det, og jeg ved, at Nigeria meget gerne vil have mig. Jeg har snakket med træneren flere gange, så det er da noget, jeg har tænkt mere over, efter jeg ikke er blevet udtaget til EM,« forklarer han og tilføjer:

»Der er også snart et VM, som jeg bliver nødt til at tænke på. Jeg er snart 25 år, og jeg har kun spillet én landskamp. Jeg har også noget, jeg gerne vil opnå i min karriere.«

Så det missede EM har fået dig til at genoverveje din beslutning?

»Det er noget, jeg har tænkt over. Det vil jeg ikke lyve om. Men det er en beslutning, som jeg skal have tænkt mere igennem. Jeg bliver ikke yngre, og jeg har som helt lille haft en drømt om at spille VM.«

»Jeg kan dog ikke sige, det er er ovre med hensyn til det danske landshold. For jeg føler også, man skal være tålmodig, men nu er der bare gået lang tid, hvor jeg er blevet overset. Der er mange ting, jeg lige skal have gennemgået i mit hoved.«

Selve beskeden om, at han ikke er en del af EM-truppen, forsøger han at tage med oprejst pande, men det er noget nær umuligt, indrømmer han.

»Det er selvfølgelig skuffende og frustrerende, men jeg vælger ikke, hvem der skal på landsholdet. Jeg prøver at gøre mit herovre i England, og hvis jeg ikke bliver udtaget, så er det sådan, det er. Jeg kan ikke gøre noget ved det,« siger han og fortsætter:

Philip Billing har kun spillet én landskamp for Danmark. Kampen mod Færøerne i oktober. Foto: Henning Bagger Vis mere Philip Billing har kun spillet én landskamp for Danmark. Kampen mod Færøerne i oktober. Foto: Henning Bagger

»Jeg havde ikke regnet med det efter de seneste udtagelser. Jeg ved ikke, om Hjulmand tager spillere, han kender i forvejen. Det er kun ham, der ved det.«

Hvornår ringede Kasper Hjulmand til dig og gav dig beskeden?

»Lørdag eller søndag, mener jeg.«

Hvad sagde han til dig?

»Ikke så meget, faktisk. Han forklarede bare, jeg ikke var udtaget, men at jeg skulle holde mig frisk og klar.«

Men er du en del af den standby-liste, som Hjulmand talte om tirsdag?

»Jeg er ikke sikker, for jeg har ikke set den endnu. Jeg ved, der er nogle andre, der er med på listen, men jeg har ikke set mit navn på den, så lige nu skal jeg på ferie.«

Han har været udtaget flere gange til det danske landshold. Både af Åge Hareide og af Kasper Hjulmand. Men de seneste måneder har han ikke været en del af sidstnævntes planer.

Landstræner Kasper Hjulmand. Foto: Henning Bagger Vis mere Landstræner Kasper Hjulmand. Foto: Henning Bagger

Noget, som den unge Championship-spiller på ingen måde kan forstå.

»Mit forhold til DBU har været lidt mærkeligt. Jeg spillede tre sæsoner i Premier League, og der fik jeg ikke nogen debut. Først nu, hvor jeg spiller i den næstbedste engelske række, får jeg min debut,« siger Philip Billing og fortsætter.

»Jeg har set så meget med DBU og landsholdet de seneste år, så jeg havde ikke forventet at komme med til EM, men jeg håbede da på det. Det er EM, og det er jo kæmpestort. Og så lige i Danmark. Det er en drengedrøm.«

Han fastslår dog, at han overhovedet ikke har noget imod Kasper Hjulmand som landstræner. Der er dog ting, der ikke hænger helt sammen, føler Billing.

DANMARKS EM-TRUP Landstræner Kasper Hjulmand har udtaget følgende spillere til EM-slutrunden: MÅLMÆND

Kasper Schmeichel, Frederik Rønnow og Jonas Lössl



FORSVAR

Simon Kjær, Andreas Christensen, Jannik Vestergaard, Joakim Mæhle, Jens Stryger Larsen, Joachim Andersen, Daniel Wass, Mathias 'Zanka' Jørgensen og Nicolai Boilesen MIDTBANE

Christian Eriksen, Pierre-Emile Højbjerg, Thomas Delaney, Christian Nørgaard, Anders Christiansen og Mathias Jensen



ANGREB

Martin Braithwaite, Yussuf Poulsen, Kasper Dolberg, Jonas Wind, Andreas Skov Olsen, Andreas Cornelius, Robert Skov og Mikkel Damsgaard

»Jeg har ingenting at sætte på Hjulmand. Han gav mig min debut på landsholdet, men der er mange andre ting, hvor jeg har grinet. Jeg tror dog ikke kun, beslutningen er op til ham. Jeg tror, det er længere oppe i hierarkiet, man skal kigge på, hvad der foregår, afslutter han.

Ifølge Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) kan en spiller, der ikke har spillet mere end tre landskampe for et land, inden spilleren er fyldt 21 år, skifte til tilhørsforhold til et andet land, hvor personen er spilleberettiget.

Der skal dog være gået minimum tre år, siden spilleren sidst repræsenterede et landshold af betydning. Philip Billings eneste landskamp er dog venskabskampen mod Færøerne, som blev spillet i oktober sidste år.

Fifa tillader dog kun spillere ét landsholdsskifte, så man kan ikke skifte tilbage.