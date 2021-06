Sidste uges nærmest tropiske temperaturer er borte. Det samme er den blå himmel, som gjorde det til en ekstra stor fornøjelse at se fodbold-EM på storskærm rundt omkring i landet.

Man skal derfor finde en anden slags tøj frem, hvis man skal ud og se aftenens altafgørende landskamp mellem Danmark og Rusland. Det afslører den vagthavende hos DMI.

I København adskiller vejret sig ret markant fra det, man finder i det jyske.

Så alt afhængigt af, hvor i landet man skal se kampen på storskærm, skal man klæde sig forskelligt.

I hovedstaden er der lige nu omkring 18 grader og overskyet, fortæller Martin Lindberg fra DMI.

»Jeg forventer ikke regn i København resten af dagen og i aften. Der vil være mest skyet, men frem mod klokken 21.00 (hvor Danmarks kamp begynder, red.) letter skydækket, og man kan være heldig at se solen,« forklarer den vagthavende.

Man skal dog nok sørge for at have en ekstra trøje med, som kan ryge under sin landsholdstrøje.

»Lige nu er der omkring 18 grader i København, men omkring klokken 23.00 (hvor Danmarks kamp slutter, red.) kan temperaturen falde ned til 15 grader,« siger Martin Lindberg.

Skal man se kampen på storskærm i landets næststørste by, Aarhus, så er det en helt anden slags vejr, vi taler om.

Desværre.

»Lige nu er der fortsat lidt regn i det jyske. Men i løbet af aftenen bør det holde tørt, da regnvejret trækker nordover,« siger Martin Lindberg og uddyber:

»Lige nu er der omkring 15 grader i Aarhus. Frem til klokken 23.00, så falder temperaturen ned til 13-12 grader,« siger den vagthavende.

Så hvis man skal se bold på storskærm i det jyske, er det en god idé at finde de lange rør og en varm trøje frem til fadøllen og den forhåbentlige danske storsejr.