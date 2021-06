Martin Braithwaite vil gå langt for at glæde de danske fans.

Efter sejren over Wales gik han ligesom flere andre danske landsholdsspillere rundt på stadion og takkede fansene for deres opbakning, og han gav igen med det, han kunne.

»Fansene ville gerne have nogle souvenirs, og jeg havde ikke så meget at give af, men det, jeg havde, gav jeg,« siger den noget gavmilde Martin Braithwaite og tilføjer, at han gik i omklædningsrummet uden ret meget tøj på.

»Jeg havde en T-shirt og nogle speedo-underbukser på,« lyder det fra en grinende Braithwaite, der slår fast, at landsholdets succes ved EM ikke kun er spillernes fortjeneste.

Braithwaite kunne ikke lade være med at grine, da han skulle svare på, hvorfor han gik fra banen i speedo. Foto: Philip Davali Vis mere Braithwaite kunne ikke lade være med at grine, da han skulle svare på, hvorfor han gik fra banen i speedo. Foto: Philip Davali

»Det er ikke kun spillerne, men alle folkene omkring staben, som gør det muligt, at tingene fungerer. Ofte er det spillerne, der løber med al æren, men det er ikke kun spillerne, det handler om,« bemærker landsholdsspilleren, der i en måned har været væk fra sin familie for landsholdets skyld.

Afsavnet er stort hos ham, ligesom det er for de andre, og Braithwaite pointerer, at landsholdet af samme årsag skal opnå det maksimale.

»Selvfølgelig vil man gerne se sin familie, men det handler om, at man ikke har været væk i al den her tid og kommer tomhændet hjem. Det er det, der motiverer mig. Det er en del af de ting for at opnå det, vi gerne vil. Så selvfølgelig vil jeg gerne se dem, men jeg ved også, at det er en del af det,« forklarer landsholdsangriberen, der ligesom alle andre i truppen ikke blev dikteret til træning mandag af landstræner Kasper Hjulmand.

Tirsdag er det også frivilligt, om spillerne vil træne, men Martin Braithwaite har ikke brug for pause, slår han fast.

»Jeg holder aldrig fri. Jeg træner altid. Jeg træner i dag, og jeg træner også i morgen, så jeg har aldrig fridage,« siger han og forklarer, hvad han har fokus på:

»Når du træner op til en turnering, handler det om, at du laver dine ekstra løb og så videre for at peake. I en træningslejr handler det om at restituere, så jeg laver mine øvelser for at restituere maksimalt, så jeg holder aldrig fri,« slutter en af Danmarks målscorer fra 4-0-storsejren over Wales lørdag aften.

En sejr, der fik ham til at smide ret meget af tøjet for fansenes skyld.