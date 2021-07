Mads Vad er ikke kun vild med dans, han er også passioneret fodboldfan og forbinder især sin barndom med lykkelige landsholdsture.

»Nogle af de bedste oplevelser jeg kan huske fra min barndom har været at se landsholdet sammen med min far,« fortæller den 36-årige 'Vild med dans'-profil.

En af de første ting han kan huske fra sin barndom var netop, da Danmark i 1992 vandt EM i fodbold.

Familien Vad så finalen hos nogle venner i Randers, og da sejren var i hus, opstod der i et kort øjeblik dårlig stemning, husker Mads Vad med et grin.

Mads Vad, hans kammerat Basse og Mads Vads far i Moskva til VM i fodbold i 2018.

»Min far gik jo fuldstændig glædesamok, da vi vandt. Jeg kan huske, at han malede mig i hovedet med min mors dyre Chanel-læbestift. Min mor går ikke op i fodbold, så hun blev pissesur, fordi han havde smadret hendes læbestift.«

Festen fortsatte, og Mads Vad, der i sommeren 1992 var syv år, husker, at de endte med at køre rundt i Randers med soltaget åben og Mads stående oprejst med Dannebrog i hånden.

»Det var første gang, jeg virkelig gik op i fodbold,« husker Mads Vad, der samme sommer så sin første landskamp i Parken med sin far, da Danmark efter EM mødte Tyskland i en venskabskamp.

»De tabte 1-2. Jeg mener, det var Brian Laudrup, der fik annuleret et mål for offside. Jeg ved ikke, om det hænger der stadig, men i gamle dage hang der et billede i Parken af mig og min far, der peger ned mod banen, og hvor jeg ser surt på dommeren,« husker Mads Vad.

Kim Vilfort scorede til 2-0 i EM-finalen mod Tyskland i 1992.

Da Danmark i 1996 skulle forsvare EM-sejren i den efterfølgende slutrunde i England, var Mads Vad og hans far klar på lægterne til den sidste gruppekamp mod Tyrkiet i Sheffield.

Selvom Danmark vandt 3-0, gik de ikke videre fra gruppespillet, men det slog dem ikke ud.

I 1998, da Danmark var med til VM i Frankrig, var Mads Vad og hans far nemlig rejst afsted igen, og den slutrunde står som noget af det største fra hans barndom, fortæller Mads Vad, der i sommeren 1998 var 13 år.

»Hele stemningen både udenfor og inde på stadion var fuldstændig magisk. Vi var inde og se den sidste gruppekamp mod Frankrig, og selvom Danmark tabte 1-2, så var det en fantastisk oplevelse. Min mormor havde syet et Dannebrogsflag til mig, som jeg brugte som poncho, og jeg kan huske, at der blev taget et billede af mig, der kom på forsiden af Tipsbladet. Det var jeg så stolt af,« griner Mads Vad.

Selvom Danmark vandt 3-0 over Tyrkiet i den sidste gruppekamp, var det ikke nok til at gå videre til kvartfinalen ved EM i 1996.

Op gennem 00'erne, da Morten Olsen overtog landsholdet, begyndte Mads Vad at få travlt med sin dansekarriere, og derfor blev det i mange år ikke til nogen slutrunde-oplevelser.

Da Danmark i 2018 var med til VM i Rusland, var han dog tilbage, og så sammen med sin far og en kammerat Danmark spille mod Frankrig i Moskva.

»Det var jo modsat de andre slutrunder en voksentur med 'vodka i Rusland', og hvad der hører sig til,« fortæller Mads Vad, der for to år siden selv blev far og nu håber at give landsholds-traditionen videre til sin søn.

»Når min søn bliver større, så håber jeg at kunne give ham samme oplevelser, som min far gav mig. På en måde bliver det jo større end fodbold, det bliver en far og søn-tur, og noget der gør, at man danner et helt særligt bånd for livet.«

Mads Vad og bordtennisspiller Mie Skov vandt i 2013 'Vild med dans'. Her står de efter finalen med Allan Simonsen.

Mads Vad bor til daglig i Aarhus og er med egne ord 'sygt meget fan' af AGF.

I den forbindelse havde han for et par år siden den tidligere AGF-profil Jakob Ankersen forbi sit dansestudie for at lære ham brudevals.

Han har ikke lært nogen af landsholdsspillere at danse, men har både mødt Allan Simonsen og John 'Faxe' Jensen i forbindelse med 'Vild med dans'

»Allan Simonsen kom tit til mig for gode råd, og John har jeg også snakket rigtig meget fodbold med. Han har især fortalt en masse Arsenal-anekdoter. Jeg var også heldig at få lov til at hilse på Peter Schmeichel engang, han var inde og se et show,« fortæller Mads Vad, der glæder sig til nye store landsholds-oplevelser.

