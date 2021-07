De to første semifinalister blev fredag fundet. Italien skal møde Spanien i hvad, der helt sikkert bliver en fremragende kamp.

Dagens første kamp bød på et opgør mellem Schweiz og Spanien. Det skulle blive et højdramatisk brag mellem to nationer, hvor det efter 120 minutter stadig stod lige mellem de to hold, og derfor skulle kampen afgøres i en straffesparkskonkurrence. Her trak Spanien sig sejrsrigt ud.

Soccer Football - Euro 2020 - Quarter Final - Switzerland v Spain - Saint Petersburg Stadium, Saint Petersburg, Russia - July 2, 2021 Spain's Gerard Moreno celebrates after the match with teammates Pool via REUTERS/Maxim Shemetov TPX IMAGES OF THE DAY Foto: MAXIM SHEMETOV Vis mere Soccer Football - Euro 2020 - Quarter Final - Switzerland v Spain - Saint Petersburg Stadium, Saint Petersburg, Russia - July 2, 2021 Spain's Gerard Moreno celebrates after the match with teammates Pool via REUTERS/Maxim Shemetov TPX IMAGES OF THE DAY Foto: MAXIM SHEMETOV

Belgien og Italien skulle mødes i en meget imødeset kvartfinale i München. Kampen var helt fantastisk og levede op til alle forventninger. Italien vinder med 2-1 efter et par fremragende scoringer af Barella og Insigne, mens Lukaku scorede det belgiske mål på et straffespark.

