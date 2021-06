Italien sikrede sig videre avancement med en 3-0-sejr over Schweiz.

De tre mål og resten af dagens mål kan du se i toppen af artiklen.

I kampen mellem Italien og Schweiz var det Locatelli, der stjal showet med to scoringer. Den sidste scoring blev sendt ind af Immobile.

Der var også kamp i Danmarks gruppe B, hvor Rusland tog imod Finland i Sankt Petersborg.

Finnerne fik en tidlig scoring annulleret, og så kunne Miranchuk score sejrs-målet kort inden pausen. Det betød, at Rusland kunne sejre i Sankt Petersborg med 1-0.

Det kan vise sig at være et rigtig godt resultat for Danmark, der tager imod Belgien i morgen aften klokken 18:00 i Parken.

I kampen mellem Tyrkiet og Wales skulle Aaron Ramsey bruge to store chancer, inden han scorede på den tredje. Sejren blev slået fast efter 95 minutter, da Connor Roberts gjorde det til 2-0 på et fornemt oplæg af Gareth Bale, der også lagde op til Ramseys scoring.

Alt var dog ikke fryd og gammen for den walisiske superstjerne, da han brændte et straffe. Tyrkiet blev aldrig farlige, og derfor endte det 2-0 til Wales.