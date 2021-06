Der var tre EM-kampe på programmet i dag - og du kan se alle mål her.

De blev spillet imellem Skotland-Tjekkiet, Polen-Slovakiet og Spanien-Sverige.

Skotland tabte 2-0 hjemme på Hampden Park imod Tjekkiet.

Her lavede Schick to mål for Tjekkiet, og det andet mål blev scoret fra midten.

Yarmolenko lavede et rigtig flot mål for Ukraine i går, men det her er turneringens bedste mål. Det skal du ikke snyde dig selv for.

Polen levede ikke op til favoritværdigheden imod Slovakiet.

Sczczesny lavede et selvmål for Polen og Linetty udlignede.

Men Slovakiet og Skriniar ville det anderledes, og han gjorde det til 2-1 efter, at Polen fik Krychowiak smidt ud.

Der var ikke nogen mål i kampen mellem Spanien og Sverige.

Du kan se alle mandagens EM-mål i toppen af artiklen.