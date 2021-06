Ja, hvor skal man næsten starte.

Der blev scoret hele 18 mål i dagens fire kampe ved EM, og du kan se dem alle i toppen af artiklen.

Spanien tromlede hen over Slovakiet og vandt 5-0. Her var den tidligere Esbjerg-målmand Martin Dubravka i en uheldig hovedrolle, da han lavede et gigantisk drop til 1-0. Derudover stod Laporte, Sarabia og Torres for de spanske scoringer, og Kucka ville ikke lade Dubravka blegne, og han lavede deres andet selvmål i kampen. Det er sjældent, at man går videre fra noget som helst med et 5-0-nederlag i bagagen, og det skete heller ikke for Slovakiet.

I kampen mellem Sverige og Polen endte det med en 3-2-sejr til Sverige, der ender som nummer et i gruppen, og de skal nu møde Ukraine i 1/8-finalerne. Forsberg og Lewandowski scorede begge to gange, og så troede vi ellers, at det skulle ende 2-2 mellem de to. Men Claesson ville det anderledes og gjorde det til 3-2 dybt inde i overtiden, og så var Lewandowskis drømme-scoring til 2-1 langt fra nok.

Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN Vis mere Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN

I kampen mellem Portugal og Frankrig var det et kombineret Ronaldo/Benzema-show. Begge Ronaldos mål blev lavet på straffespark, og Benzema scorede på et straffespark og en dyb bold. Det var Ronaldos mål nummer fem i turneringen, og han er nu alene på topscorerlisten ved EM. Portugal møder Belgien i 1/8-finalerne og Frankrig møder Schweiz.

Tyskland kom videre på et hængende hår, da de spillede 2-2 efter et regulært drama imod Ungarn. Szalai gjorde det til 1-0 efter 11 minutter, og så skulle Tyskland i gang med at jagte en scoring. Det var først efter en fejl Gulasci, at Havertz kunne sende Allianz Arena i ekstase, men den varede ikke længe. Blot 30 sekunder efter lå den igen nede i kassen hos Tyskland, da Schafer gjorde det til 2-1 på en dyb bold, og så skulle Tyskland jagte igen.

Og jagten viste sig at være succesfuld, da indskiftede Goretzka gjorde det til 2-2, og så var Tyskland videre. De skal møde England på Wembley i 1/8-finalen.

